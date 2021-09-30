李华林

原标题：虚拟货币炒作当休矣

近日，中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制。同日，国家发改委等11部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，宣布虚拟货币“挖矿”活动将被正式列为淘汰类产业。

通知甫一落地，即引起币圈“地震”，虚拟货币当日全线大跌，比特币、以太坊几小时内大挫近10%，多家虚拟货币交易平台纷纷宣布停止中国大陆业务。火币表示，年底前，将对中国内地存量用户完成清退。币核、BiONE等平台直接选择停止运营。

效果如此立竿见影，原因在于新政策释放出两个前所未有的重要信号。一是多维度、多层次的风险防范和处置体系将建立，对虚拟货币交易炒作活动的监管，不再是单一部门的单一职责，而将是多个部门综合施策。金融管理部门、网信部门、电信主管部门、公安部门、市场监管部门将密切协作，从切断支付渠道、依法处置相关网站和移动应用程序、加强相关市场主体登记和广告管理等方面系统施策，全方位防范和处置虚拟货币交易炒作风险，监管的“天罗地网”正在织密织细。

二是明确定性虚拟货币和相关业务活动为非法金融活动。包括开展虚拟货币兑换、做市、中介等相关业务活动被定性为非法金融活动；境外交易所向我国境内居民提供服务被定性为非法金融活动；普通人参与虚拟货币投资交易活动也存在法律风险。这表明币圈不是法外之地，利用虚拟货币进行非法交易的“灰色空间”正越收越窄。

至此，对虚拟货币的监管已从侧重某一环节上升至顶层设计，全方位浇灭虚拟货币炒作“虚火”的监管框架正逐步形成，我国已经进入虚拟货币常态化监管新阶段。

事实上，我国对虚拟货币的监管一直保持高压态势。尤其是今年以来，央行等部门出台一系列政策措施，明确虚拟货币不具有法定货币地位，禁止金融机构开展和参与虚拟货币相关业务，清理取缔境内虚拟货币交易和代币发行融资平台，取得积极成效。

之所以对虚拟货币重拳出击，是因为相关投机炒作活动风险极大。虚拟货币的高度匿名性、去中心化等特点，易滋生出赌博、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全；同时，还存在洗钱、资产转移等问题，扰乱经济金融秩序，给国家金融监管体系带来挑战。

尽管在监管严厉打压下，国内首次代币发行（ICO）几乎肃清，“挖矿”活动也偃旗息鼓，但由于造富神话的驱使，相关交易炒作活动仍屡禁不止，虚拟货币大涨大跌、死灰复燃的戏码时不时上演。此次监管部门重磅出击，再次彰显出“一锤到底”的决心和态度：对虚拟货币的打压没有过去时，也绝非一时兴起，更多切中要害的监管措施正在路上。

由此观之，虚拟货币炒作是到了该谢幕的时候了。一些仍在坚持“比特币信仰”，期待搭上“币圈”快车一夜暴富的幻想可以休矣；部分还在观望风声，潜伏地下“挖矿”、辗转海外交易以待东山再起的“赌徒”也可以彻底放弃挣扎。全方位、不留死角的严监管下，虚拟货币炒作这列“过山车”终将驶到终点。

(责编：赵超、陈键)