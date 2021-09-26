探访“互联网之光”博览会：展示多项最新应用 “数字化”成关键词（图）
2021年09月26日19:56 | 来源：人民网
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人民网乌镇9月26日电 （记者翁奇羽、许维娜）2021年世界互联网大会乌镇峰会今日开幕，大会以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题，聚焦世界互联网最新发展趋势。与往年相比，“数字化”已成为今年世界互联网大会的核心关键词。
记者在“互联网之光”博览会现场看到，众多参展商带来了诸多数字新技术，包括云计算、大数据、人工智能、增强现实（AR）、网络安全等领域的新技术和新产品。
据悉，本届“互联网之光”博览会展期为4天，不少展览还将以“线下实景+线上全景”的方式呈现，展会期间将举办70余场新产品新技术发布活动。
9月26日，“互联网之光”博览会现场人流如织。人民网记者 翁奇羽摄
9月26日，在“互联网之光”博览会上，无人驾驶汽车吸引着许多参观者的目光。人民网记者 翁奇羽摄
9月26日，在“互联网之光”博览会上，参观者正在体验无人驾驶的矿产挖掘设备。人民网记者 翁奇羽摄
9月26日，在“互联网之光”博览会上，参观者正在体验AI照相馆，通过AI融合技术，生成一张油画效果的自拍照。人民网记者 翁奇羽摄
9月26日，在“互联网之光”博览会上，憨态可掬的机器牛吸引着许多参观者的目光。人民网记者 翁奇羽摄
9月26日，在“互联网之光”博览会上，观众正在参观汽车机器人。人民网记者 翁奇羽摄
(责编：孙红丽、高雷)
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