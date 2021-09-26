人民网乌镇9月26日电 （记者许维娜）2021年“世界互联网领先科技成果发布活动”26日在乌镇举行，这是世界互联网大会第6次面向全球发布领先科技成果。

作为世界互联网大会“1+3”重要板块之一，“世界互联网领先科技成果发布活动”共评选出包括来自中国卫星导航系统管理办公室、清华大学、北京大学、北京邮电大学、中国电信、中国移动、高通、安谋等14项国内外有代表性的领先科技成果。

据介绍，成果征集通知自5月初对外公布后，得到了全球互联网领域的广泛关注和积极响应，共征集到海内外各类申报成果300余项，分别来自中国、美国、俄罗斯、英国、意大利、瑞典、新西兰等国家和地区。

所申报的成果聚焦产业赋能与协同发展、智慧社会与公共治理、社会生活与公共服务、社会责任与数字公益、高感知智慧生活五大应用领域，涵盖5G、量子计算、高端芯片、高性能计算机、网络架构、基础操作系统、卫星互联网应用、工业互联网及智能制造等互联网及多个相关领域。

此外，在发布活动上，还有微软、中科龙芯、灵汐科技、麒麟软件、天数智芯等5家单位的成果，作为2021年“世界互联网领先科技成果提名项目”以视频形式进行介绍，以鼓励全球更多的科技人才和企业，积极投身于互联网科技创新，在基础理论、产品、技术、商业模式等领域不懈探索，为人类未来更好地生活和发展贡献智慧和力量。

附1：

2021年世界互联网领先科技成果名单

1.HarmonyOS 鸿蒙操作系统

——华为技术有限公司

2.智能计算芯片行业创新：全球首个开源NPU指令集架构

——安谋科技（中国）有限公司

3.人工智能驱动的重大疾病动态画像新技术和远程高效防治系统

——北京邮电大学

4.5G独立组网（SA）端到端系统方案、国际标准及组网技术

——中国移动通信集团有限公司

5.超高清视频编解码关键技术及系统应用

——北京大学

6.北斗全球卫星导航系统建设和应用

——中国卫星导航系统管理办公室

7. “天通一号”卫星移动通信应用系统

——中国电信集团有限公司

8. 全球首个支持10Gbps 5G传输速率和首个符合3GPP Release 16规范的5G调制解调器到天线解决方案

——高通无线通信技术（中国）有限公司

9. 800G 超高速光收发芯片与引擎技术研发

——之江实验室

10. 基于多光谱的智能感知终端

——杭州海康威视数字技术股份有限公司

11. 基于分层API规范的云操作系统生态建设

——清华大学

12. 大规模图计算系统GeaGraph

——蚂蚁科技集团股份有限公司

13.阿里云盘古：面向云计算的大规模分布式存储系统

——阿里云计算有限公司

14.安全可靠可控的新一代人工智能平台

——北京瑞莱智慧科技有限公司

附2

2021年世界互联网领先科技成果

提名项目名单

1.龙芯自主指令系统架构

——龙芯中科技术股份有限公司

2.银河麒麟操作系统V10

——麒麟软件有限公司

3.微软低代码开发语言Power Fx

——微软公司

4.类脑芯片领启? KA200

——北京灵汐科技有限公司

5.云端7纳米GPGPU芯片产品BI

——上海天数智芯半导体有限公司

(责编：孙红丽、高雷)