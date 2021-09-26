人民网北京9月26日电 （记者栗翘楚）会展业作为现代服务业的重要组成部分，在我国经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，中国会展业逐步走向世界会展业的舞台，以中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等重大会展活动为代表的会展经济迅速崛起。在“会展+地产”领域，央企也在着力探索市场化、专业化、轻资产运营，加速向高质量发展方向转型。

今日，中国中铁置业产品品牌发布会暨中铁会展有限公司揭牌仪式在北京举行, 中国中铁副总裁任鸿鹏在会上表示，中铁置业将锚定一流城市综合开发运营商的发展定位，充分发挥好中国中铁红色央企和全产业链优势，加快向特色地产转型升级，走出一条客户尊重、品质优良、效益突出、享誉市场的高质量特色发展之路。

中国会展经济研究会会长袁再青认为，鉴于会展业强大的产业拉动力，各地政府已不仅仅将其当作一个产业来经营，而是作为一个驱动城市发展、经营城市繁荣的重要平台和抓手。中国的会展业已经迎来了千载难逢的历史机遇期。

据了解，中国中铁置业作为中国中铁房地产板块唯一品牌和旗舰企业，近年来，将进军会展产业作为打造特色地产、推进转型升级的重要方向，围绕国家战略，赋能城市发展，深入探索“会展+”产城融合模式，先后开发了青岛中铁世博城、长春中铁世博城两个投资超过400亿元的大型会展项目。

此次成立的中铁会展有限公司，是中国中铁旗下唯一会展产业专业运营公司，将进一步推动中国中铁置业在会展、住宅、文旅、康养、片区开发、代建代开发等业态的深度融合和联动发展。揭牌仪式同期发布了“中铁·云、中铁·阅、中铁·逸、中铁·彩”四大住宅产品品牌、“中铁世博城”会展品牌、“中铁诺德”商办品牌及“中铁慧生活”物业服务品牌。

中国中铁置业党委书记、董事长杨智艳表示，中铁置业探索形成了具有中铁特色的会展方案、会展模式、会展经验，并成为助力城市发展、打造会展名城的新名片。企业将牢固树立“品质立企、品牌强企”的品牌意识，在传承中创新、在创新中优化，持续推动品牌升级，提升中铁置业和会展公司的品牌认可度、品牌话语权、品牌含金量和品牌竞争力。

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