人民网记者 王连香

2021年国庆节假期即将到来，根据国务院有关通知要求，全国收费公路继续对7座及7座以下（含7座）小型客车免收车辆通行费。具体免费时段从10月1日00：00开始至10月7日24：00结束。普通收费公路以车辆通过收费站的时间为准，高速公路以车辆驶离出口收费站的时间为准。准备假期出行的朋友，这份公路出行攻略，请查收。

出行需求以旅游、探亲为主

假期期间，全国天气情况总体较好，预计西北地区东部、西南地区东部、华北、东北地区南部、黄淮以及江淮北部多降雨过程。其中，10月2日至5日，吉林中西部、辽宁北部、河北东北部、山西中部、陕西中部、重庆北部、四川东部等地境内的G1京哈高速、G5京昆高速、G12珲乌高速、G16丹锡高速、G15沈海高速、G30连霍高速、G42沪蓉高速等高速公路局部路段将受大到暴雨影响。10月4日至7日，广东东南部、海南岛等地部分地区将有中雨以上降水，境内的G15沈海高速、G75兰海高速等高速公路局部路段将受大到暴雨影响。

综合考虑中秋假期运行趋势、公众出行意愿、天气情况、小客车免通等因素，预计今年国庆假期全国公路出行需求旺盛，以旅游、探亲为主，小客车自驾出行比例相对较高，大中城市周边公路网高峰时段通行压力较大。

全国公路网流量保持增长势头

预计全国高速公路日均流量4500万辆左右，较9月上半月均值（3250.15万辆）增长47.68%，同比2020年（日均4736.43万辆）增长1.34%左右，同比2019年（日均4273.96万辆）增长12.31%左右。其中，客车日均流量预计4300万辆左右，货车日均流量预计500万辆左右。

国庆假期全国高速公路流量预测。交通运输部官微截图

预计假期首日出行高峰集中，后期返程时间相对分散。假期前一天（9月30日），受晚高峰和提前出行的影响，预计15点开始流量逐渐增长，23点至次日1点预计出现小高峰。整个国庆假期出程高峰为10月1日9时-12时，日交通量可达5200万辆左右。10月2日10时-12时可能出现短时出程小高峰。假期中期以中短途出行为主，流量基本平稳。返程时间相对分散，预计5日前后为返程集中时段，5日和6日15时-17时可能出现返程小高峰。10月7日，流量预计呈下降趋势。10月8日起，全国公路网交通量逐渐趋于日常水平。

普通国省干线日均断面交通量为8800辆左右，较9月上半月均值（8764辆）增长0.41%，同比2020年（日均9227辆）下降4.63%左右，同比2019年（日均8400辆）增长4.76%左右。

易出现拥堵缓行的繁忙路段节点

易拥堵缓行路段。预计假期出程时段高速公路易发生拥堵缓行的路段主要有：G2京沪高速天津段、江苏无锡段、苏州段，G15沈海高速广东深圳段，G25长深高速广东惠州段，G35济广高速广东惠州段，G36宁洛高速江苏南京段、安徽滁州段，G80广昆高速广东佛山、肇庆段，G0423乐广高速广东广州段，S20外环高速上海段等。

假期出程易拥堵缓行路段。交通运输部官微截图

预计假期返程时段高速公路易发生拥堵缓行的路段主要有：G2京沪高速江苏泰州段，G15沈海高速广东深圳段，G36宁洛高速安徽滁州段，G40沪陕高速上海段，G45大广高速广东广州段、江西赣州段，G55二广高速江西赣州段，G2518深岑高速广东云浮段，G5011芜合高速安徽合肥、马鞍山段，S49新扬高速江苏扬州段等。

假期返程易拥堵缓行路段。交通运输部官微截图

易拥堵缓行收费站。预计高速公路易拥堵缓行的收费站主要有：G3京台高速铜陵长江公路大桥收费站、G10绥满高速大庆收费站、G30连霍高速西安灞桥收费站、G65包茂高速重庆渝北收费站、G0421许广高速广州广清收费站、G1503上海绕城高速上海高东收费站、G2503南京绕城高速南京长江第三大桥高速公路收费站、G5011芜合高速芜湖长江大桥收费站、S19张家港通锡高速锦丰收费站、S21广惠高速惠州巽寮湾收费站等。

流量较大服务区。预计流量较大的高速公路服务区主要有：G4京港澳高速韶关曲江服务区，G15沈海高速公路青岛胶州服务区，G25长深高速南京六合服务区，G40沪陕高速上海新桥服务区，G42沪蓉高速成都服务区，G50沪渝高速湖州服务区、宣城广德服务区，G60沪昆高速杭州萧山服务区，G2504杭州绕城高速公路杭州下沙服务区，G3002西安绕城高速公路西安汉城服务区等。

四个重点区域交通量预计保持高位运行

今年国庆节假期，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四个重点区域交通量预计保持高位运行，日均交通量约为2620万辆，占全国日均交通量的55%左右。国庆节假期，四大区域的流量基本上都呈“两端高中间低”的形态分布，首日流量达到假期最高值，假期第五、六天迎来返程高峰。

四大区域国庆假期日均流量。交通运输部官微截图

京津冀区域。国庆节假期，预计京津冀区域高速公路网交通总量达4673万辆，日均流量668万辆，较2020年同期日均流量（650万辆）增加2.8%。9月30日为假期前最后一个工作日，假期出城出行与通勤出行叠加，交通压力将比较突出。预计从下午15时起，高速公路出程方向车流将开始陆续增多。晚间19时-21时机场、火车站周边路网压力突出。预计高速公路车流最高峰将可能出现在10月1日上午10时至11时。10月3日至5日交通压力总体有所缓解，但近郊或市内热门景点、商圈、休闲娱乐场所周边交通压力较大，可能出现局部拥堵情况。10月6日、7日陆续迎来返程高峰，预计14时至20时高速公路进城方向车流量持续较大。

长三角区域。国庆节假期，预计沪苏浙皖长三角区域高速公路车流将持续高位运行，假期七天交通量达到7487万辆，日均1070万辆，较2019年同期上升14%左右，其中7座及以下小型客车占总流量比例约为89%。沪苏浙皖长三角区域高速公路省际预计日均入口流量达到277万辆次，其中江苏省跨境车辆最多，达到118万辆次，占区域总量的43%。高速公路网流量总体呈现“两端高中间低”的形态，首日长三角地区路网将迎来出行高峰，居假期单日流量首位。从节日第五天起，返程车流持续增加，10月5日为节日后程出行高峰。

粤港澳大湾区。国庆节假期，预计广东省高速公路日均流量约760万辆，同比2020年同期增长约15%；粤港澳大湾区高速公路日均流量390万辆，同比2020年同期增长约16%；省际车流方面，出、入省日均流量约66万辆，同比2020年同期下降8%。预计国庆节前一天（9月30日）下午，以广州、深圳等城市为中心的出程车流开始出现，10月1日是出行最高峰，10月2日至3日，车流将有所回落，预计10月4日至5日，新一波的短途出行车流有可能出现，假期后期（6日至7日）中心城市进城方向、省际省内主干道返程车流会增加。

成渝区域。预计2021年国庆节假期成渝区域高速公路网总流量约3441万辆，日均约492万辆，较2020年日均增长14%，较2019年日均增长17%。成渝区域跨省总流量约249万辆，日均约36万辆，其中成渝间高速公路流量约146万辆、日均约21万辆，占比59%。假期交通量总体呈“马鞍型”分布，9月30日（节前一天），下午14时流量开始上升，17时达到当日峰值。10月1日，单日和小时流量将达到最高峰。从8时开始流量急速上升，11时达到当日和假期最高峰，18时出现当日次高峰。10月2日至4日，流量低于10月1日，仍处于高位运行。10月5日至6日，随着公众错峰意识的增强，部分公众开始提前返程，6日单日流量将达到假期次高峰，峰值将分别出现在11时和15时。10月7日，公众陆续返程，流量略低于前日。

(责编：王连香、高雷)