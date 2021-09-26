人民网乌镇9月26日电 （记者王震）9月26日，世界互联网大会蓝皮书在大会期间发布，包括《世界互联网发展报告2021》和《中国互联网发展报告2021》两方面内容。《中国互联网发展报告2021》指出，2020年中国数字经济规模达达到39.2万亿元，占GDP的38.6%，保持9.7%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。

《中国互联网发展报告2021》显示，我国已建成全球最大规模的5G独立组网网络和光纤网络。5G移动通信技术率先实现规模化应用，截至2021年6月，中国5G基站总数达到96.1万个，占全球的70%以上，实现了所有地级以上城市全覆盖。

《世界互联网发展报告2021》指出，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球经济产出下降4.3%，世界各国纷纷将数字经济作为发展战略的重点，积极开展数字立法，布局前沿领域，推动数字经济规范创新发展。

据了解，自2017年起，蓝皮书已连续5年面向全球发布，系统全面客观反映了过去一年来世界和中国互联网发展情况，是世界互联网大会的一项重要理论和实践研究成果。

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