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世界互联网大会蓝皮书发布：平台经济治理体系逐步建立健全

2021年09月26日16:38 | 来源：人民网
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人民网乌镇9月26日电 （记者王震）9月26日，世界互联网大会蓝皮书在大会期间发布，包括《世界互联网发展报告2021》和《中国互联网发展报告2021》两方面内容。蓝皮书显示，中国网络安全保障体系和能力建设不断加强，网络空间法治化建设全面推进并取得积极进展，平台经济治理体系逐步建立健全。

中国网络空间研究院院长夏学平蓝皮书新闻发布会上介绍，今年的蓝皮书系统全面客观反映了一年来中国和世界互联网发展情况，内容涵盖信息基础设施建设、信息技术发展、数字经济发展、电子政务发展、网络内容建设、网络安全建设、网络法治建设、网络空间国际治理和交流合作等重点领域。

《中国互联网发展报告2021》指出，一年来，中国互联网健康发展，网上宣传主旋律高昂、正能量充沛，网络文明、网络文化蓬勃发展。数字经济在国内国际双循环中发挥了日益重要的作用，信息领域技术研发不断推进，数据要素市场稳步发展，数字社会、数字政府建设持续推进，信息惠民为民新成果持续涌现。

在全球新冠肺炎疫情起伏反复，病毒频繁变异，疫情防控形势依然严峻的情况下，数字技术在控制传染、病毒溯源、疫苗和药物研发、复工复产等方面提供了有力支撑。网络安全保障体系和能力建设不断加强，网络空间法治化建设全面推进并取得积极进展，平台经济治理体系逐步建立健全。中国互联网发展呈现出齐抓共管、良性互动、系统协同的新局面，为全面建设社会主义现代化国家提供了有力服务、支撑和保障。

夏学平介绍，蓝皮书系统评估了互联网发展的综合水平。其中，中国互联网发展指数指标体系涵盖了信息基础设施建设、创新能力、数字经济发展、互联网应用、网络安全和网络治理等6个方面的评估内容。今年中国互联网发展指数综合排名前十位的省份是北京、广东、上海、山东、浙江、江苏、四川、福建、天津、湖北。

世界互联网发展指数指标体系涵盖基础设施、创新能力、产业发展、互联网应用、网络安全、网络治理六大关键要素。评价范围选取了全球48个国家和地区，涵盖五大洲的主要经济体和互联网发展具有代表性的国家。

(责编：赵超、高雷)

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