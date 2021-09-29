人民网北京9月29日电 （申佳平）“今年冬季全国总装机将达到24亿千瓦左右，同比增加约2亿千瓦，有效顶峰负荷将再提高6000万千瓦以上，顶峰发电能力可以超过12亿千瓦以上，全国最大发电能力能够保障最高用电负荷需求，我们有信心有能力做好冬季电力保供。”近日，国家发展改革委经济运行调节局负责人回答记者问时作出如上表述。

该负责人坦言，今年冬季，受经济稳定增长、取暖用电快速增加等因素影响，预计全国最高用电负荷将逐步攀升，有可能超过今年夏季和去年冬季峰值。国家发展改革委将会同有关方面全力增加电力供应保障能力，加强运行协调调度，确保电力可靠供应。

一是做好发电用煤用气保障。加强供需形势研判，压实地方和企业保供责任，提前制定冬季电力用煤用气保供方案，落实好资源和运力，做好入冬前煤炭、天然气储备，保障发电用煤用气充足供应。

二是统筹加强电力保供能力建设。加快推进重要电源电网项目建设，保障煤电、气电机组充分出力，促进清洁能源多发满发，多渠道提升电力供应能力。

三是按价格政策合理疏导发电成本。指导各地切实组织好电力市场交易，严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，让更多电量进入市场交易，不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预，让价格合理反映电力供需和成本变化。

四是科学制定实施有序用电方案。做到“三个必须坚持”。必须坚持“压非保民”，严格保障民生和重要用户用电。必须坚持“用户知情、合同约定”，确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，组织供电企业、用户、政府主管部门签订合同或协议。必须坚持“限电不拉闸”，科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。

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