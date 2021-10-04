人民网北京10月4日电 （记者杜燕飞）9月份以来，受多种因素叠加影响，我国电力供需偏紧。国资委主任郝鹏近日对央企做好当前及今冬明春保电、保煤、保暖工作进行部署安排要求，要求全力以赴做好能源保供工作，发挥央企主力军、“顶梁柱”作用，更好满足人民群众生活需要，为促进经济社会稳定运行提供有力支撑。

郝鹏表示，电网企业要统筹全网资源，科学调度、精准管理，确保大电网安全稳定运行；要最大限度保障电力平衡，严格落实“限电不拉闸”要求，积极配合地方政府优化有序用电方案，强化监督执行，完善应急预案，坚决保障人民生活、公共服务等用电需求。

发电企业要加强发电生产设备管理，严格按照电网调度指令启动和运行机组，全力保障火电机组能发尽发、应发尽发；要科学做好电煤储备，切实提高顶峰发电能力，促进风电、水电、核电、光电等清洁能源多发满发，多渠道提升电力供应能力。

央企提供了全国近四分之一的煤炭产量，为全国电煤供应发挥了重要作用。郝鹏表示，要把落实煤炭增产增供作为当前工作重中之重，进一步加强对需求形势分析研判，在严格执行国家政策前提下，依法合规加快释放煤炭先进产能；科学制定生产计划，调整产品结构，增加电煤产量，及时运输调度，加大进口煤炭采购力度，最大程度组织资源，全力落实煤炭增产增供。

郝鹏强调，要加强企业间协同合作，全力稳产稳供、稳市稳价，有力有效保障能源运行平稳；要始终把安全生产放在第一位，全面加强安全管理，坚决守住安全环保底线红线；石油石化和管网企业要保障国内气田稳产增产，积极扩大进口气资源，提高管网运行效率，针对今冬明春供暖季提前谋划，确保人民群众温暖过冬。

对此，国家电网公司表示，要把保障电力安全供应作为首要任务，强化统一调度，做好负荷预测，优化电网控制策略，确保电网安全稳定运行；坚持全网“一盘棋”，加大精准错峰、余缺互济力度，保障电力平衡，及时掌握各类电源发电能力，保障各类电源“能并尽并、能用尽用”；牢牢守住民生用电底线，积极配合政府完善有序用电方案，千方百计保障人民群众、公共服务用电需求。

”我们要深入挖掘电力供应潜力，加强省间资源调剂，强化设备运行维护，督促错峰执行到位，坚决避免拉闸限电；进一步提高负荷预测能力，严肃调度纪律，留足系统备用，守住安全底线；协同发电企业最大限度释放煤电、气电发电能力；做好预测、预报和预警，千方百计确保电力有序供应。“南方电网公司表示。

国家电投表示，重点聚焦东北地区，做好电煤供应，加强东北地区自有煤供应的协同沟通和增产工作，制定一企一策、一厂一策的保发电供暖应急预案；服从调度，加强与电网公司沟通，优化运行方式。

华能集团表示，要千方百计提高库存、加大内部产业协同力度、统筹做好长协煤补签、提高煤炭产能，做好煤炭生产和保供工作；确保发电设备安全稳定运行，做好备用检修机组的开机准备工作；提前做好供暖的各项准备工作，加强供热业务的集中专业化管理。

今年以来，面对来水偏枯、电煤供应紧张、用电需求快速增长等挑战，三峡集团要求水电生产单位加强水雨情预测预报工作，利用好秋汛资源，谋划好汛末蓄水，保持电站顶峰发电能力。火电企业要进一步加强电煤采购和储存，保证电煤供应链稳定，确保电站产能充分释放。

国家能源集团表示，要努力稳产稳供稳价，煤炭生产单位要严格落实国家保供要求，四季度按照全年核定产能的1/4安排生产，努力做到全面达产、全力增供。外购煤单位要千方百计提高外购煤长协合同兑现率，最大化组织资源。要提前备足冬季用煤，将东北区域警戒线以下的电厂库存提升到合理水平，避免关键时刻出现缺煤停机等严重事件。

中国石油、中国石化、中国海油也在全力推动天然气保供。中国石油旗下各油田继续加大国内天然气上产力度，确保各气田生产能力在冬季满负荷释放；旗下各储气库加大注气力度，确保10月底前完成储气库注气任务，发挥储气库冬季保供道调峰作用。中国石化天然气分公司预计10月底将形成16.9亿立方米有效工作气量，同比增幅15.5%，今冬明春计划筹措133亿立方米海外LNG资源，提前实现储气能力建设目标，全年新增储气能力4.23亿方。中国海油与卡塔尔石油公司新签署为期15年、350万吨/年的长期LNG购销协议，对及时补充国内用气缺口，满足国内用气需求意义重大。

“我们将多渠道增加能源保供资源，依法依规释放煤炭先进产能，有序增加煤炭进口，尽力增加国内天然气产量，保持中亚管道气进口稳定，压实责任保障煤电气电机组应发尽发。”国家发改委日前表示，今冬明春我国能源供应是有保障的，有资源、有条件、有能力保障人民群众温暖过冬。

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