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让市场痛点变成增长亮点（观象台）

陆娅楠
2021年09月29日07:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　只要各方劲往一处使，当下的市场痛点就有望蜕变为未来的增长亮点，汇聚成制造强国的有力支点

　　

　　“制造业还有增长空间吗？新增长点在哪里？”为了寻找这个答案，企业家们“惟日孜孜，无敢逸豫”。特别是在产能充沛、商品丰富的今天，技术迭代的速度似乎超越了以往任何时候，这既令消费者变得越来越“喜新厌旧”，也倒逼投资者与生产商不断推陈出新。

　　可是，究竟什么是需要推倒的“陈”？哪些又是亟待推出的“新”？所谓的“夕阳产业”是真的“日薄西山”，还是“夕阳无限好”？

　　看看“十四五”开局以来这些高增长的产品：超白压延光伏玻璃、自清洁洗地机、智慧低碳叉车……其所处的制造业都颇有些年头。可见，新增长点并非都在新兴“风口”，只要能精准治愈市场痛点，制造业依然大有可为。

　　向“用得上”冲锋，补短板就是突破口。受疫情和外部环境影响，全球产业链供应链尚不稳定，一些进口产品现在买不来、运抵慢，给企业稳定生产带来较大压力。瞄准生产痛点，谁能以最快速度补链稳链、填补空白，谁就可能拥有议价主动权。

　　向“用得起”进军，降成本就是竞争力。疫情防控期间，国际大宗商品价格持续走高，推动我国8月工业生产者出厂价格指数（PPI）涨幅创下2008年9月以来新高。聚焦经营痛点，谁能最大限度满足企业降成本需求，提供高性价比产品，谁就可能争取到成长新空间。

　　向“用得好”入手，提品质就是增价值。2020年我国居民恩格尔系数为30.2%，发展型和享受型消费支出增速很快。但有的国货品牌的中高端产品，受限于一些国产原材料、零部件和装备的质量缺憾，品质升级难以匹配消费升级。聚焦体验痛点，谁能最大程度提升中高端产品质量稳定性，谁就可能赢得增长新红利。

　　可以说，制造业不乏痛点，而痛点本身往往就是市场。治愈一个痛点，就是拓宽一条“赛道”，很可能助力企业“一骑绝尘”。

　　治愈市场痛点并不简单，创新往往是唯一手段。创新难以一蹴而就，这就意味着在转型升级中，企业既要去攻克市场痛点，也不得不忍受自身痛点。创新甘坐冷板凳的中复神鹰公司，早年没有产出还要加大投入时也曾操心“融资之痛”；如今蒸蒸日上的杭叉集团，改制前也曾陷入温水煮青蛙的“机制之痛”；迎来爆发性增长的添可电器，也曾担忧重金研发的技术遭遇“山寨之痛”……这些制造业的痛点往往难以自愈，只有“有形之手”及时出手，降门槛、清路障、强监管，企业才能摆脱后顾之忧，心无旁骛地治愈市场痛点。

　　说到底，加快构建新发展格局，就必须把扩大内需战略与深化供给侧结构性改革紧密结合，在提升供给体系适配性方面下功夫，让新供给真正有能力适应、引领、创造新需求。这需要我们持续攻克技术重点，消除服务盲点，打通规则堵点，破除监管难点，从而更好地治愈市场痛点。只要各方劲往一处使，当下的市场痛点就有望蜕变为未来的增长亮点，汇聚成制造强国的有力支点。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月29日 18 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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