麋鹿被放归在适合其生存生活的保护区湿地。国家林业和草原局供图

人民网北京9月30日电 （记者余璐）9月29日，国家林业和草原局、内蒙古自治区人民政府在内蒙古大青山国家级自然保护区实施了麋鹿野化放归自然活动，27头麋鹿被放归在适合其生存生活的保护区湿地。后期，将通过为其佩戴北斗定位项圈，准确监测活动轨迹，并有针对性地采取保护措施，实现精细化、网格化管理。

麋鹿在内蒙古大青山国家级自然保护区奔跑。国家林业和草原局供图

据介绍，近年来，我国通过开展野生动物栖息地保护修复、种群重建和科研攻关等工作，麋鹿人工繁育种群和野外种群不断壮大。截至目前，麋鹿种群数量近10000头。

野化放归的普氏野马。国家林业和草原局供图

普氏野马。国家林业和草原局供图

2019年，国家林草局委托中国野生动物保护协会立项、启动实施了麋鹿和普氏野马种群扩散与扩大放归项目，主要目的是研究、寻找和选择更多合适区域进行野化放归，争取建立更多独立的野生种群。“十四五”期间，国家林草局将持续开展大熊猫、麋鹿、普氏野马等野生动物野化放归，加大种质基因库建设，推进人工繁育技术等科研攻关，强化谱系档案管理，实施野化训练等，有计划开展放归自然活动，推进野生动物保护。

普氏野马在内蒙古大青山国家级自然保护区奔跑。国家林业和草原局供图

野化放归的普氏野马。国家林业和草原局供图

(责编：王震、高雷)