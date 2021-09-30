人民网记者 杜燕飞 李彤

在电力供应紧张背景下，不少地区出现限电情况，多地工业企业“开三停四”“开二停五”错峰用电。9月29日，国家发改委表示，要科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。

多位专家在接受人民网财经采访时表示，电力供需矛盾是本轮限电的主要原因。今年以来，在用电需求增长同时，煤炭价格高位运行，电力供应压力加大。下一步要平衡好保障能源供给安全、经济、环保之间的关系，持续推进电价改革，让电力价格尽可能反映用电成本与供需关系，从根本上解决电力供应紧张的问题。

多地限电的背后是电力供需矛盾

“我们是9月22日、23日、24日、26日、27日限电。”“从今年五、六月份开始，限电就一直存在，只是最近限得更厉害了，设备一天只开机9个小时。”……谈及限电对生产造成的影响，多家企业在接受媒体采访时如是说。

记者初步梳理，截至9月28日，有20余家上市公司发布了限电停产相关公告。

中金公司研究报告指出，从具体行业来看，受到能耗总量和强度双控政策影响较大的行业包括但不限于钢铁、电解铝、水泥、化工化纤四大行业。采取的措施包括了直接停产、削减产能、错峰生产、分时段限电、削减用电优惠等。

华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣对人民网财经表示，本轮限电主要是针对工业用户，特别是高耗能企业。今年6月份以来，国内市场需求旺盛，用电需求大大增加，其中有相当一部分属于高耗能产业用电。同时，新能源发电电力偏小，我国传统电力系统安全需要依靠火电来保障。但今年以来，煤炭价格长期维持在高价位，动力煤价格淡季不淡，煤电企业产销成本倒挂，对于电力保障产生了一定影响。

在厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强看来，今年电力供应短缺的主要原因在于电力供需矛盾。“一方面，随着我国经济复苏，电力需求增长过快；另一方面，受能耗双控政策和电煤价格上涨的影响，煤电企业面临巨大压力。”林伯强对人民网财经表示，以发电量计算，火电在我国能源结构中约占70%，缺不缺电与煤炭的供应有很大关系。

中国煤炭工业协会发布的数据显示，电煤量少、价高，截至今年6月末，全国煤企存煤约5000万吨，同比降26%；全国火电厂存煤约1.1亿吨，同比减少2100万吨。天眼查数据显示，我国目前有超6.4万家企业的名称或经营范围含“煤炭”。从注册趋势看，今年前9月相关企业注册趋势呈现持续走低态势。

“在我国电力需求中，用电主要是工业用电，其中高耗能产业用电约占70%。高耗能产业用电迅速增长，也加剧了用电紧张的局面。”林伯强说。

“限电属于能源安全问题，煤电企业亏损是经济问题，能源消费强度和总量双控是环保问题。多地限电说明了我国能源安全、能源经济、能源环保这个‘能源大三角’还需要进一步协调、优化。”曾鸣表示，煤价已市场化，但电力在我国具有公用事业属性，电价并没有完全放开，煤电市场没有联动，这也造成了多地限电。他建议，持续推进电价改革，电力价格尽可能反映用电成本与供需关系。

东方金诚公用事业二部资深分析师张伟对人民网财经表示，未来电价改革重点和难点在打通价格传导机制。同时，适当扩大现货交易范围和规模，推进落实已出台的分时电价机制，引导企业和居民错峰用电，达到削峰填谷作用。

“我国不缺煤也不缺电，缓解目前用电紧张局面，最根本的途径要通过价格机制来调节，不涨电价就要压煤价，或者电价涨一涨，让电厂有动力多发电。”林伯强表示。

多措并举全力保障民生用电

“解决电力供需矛盾，要从需求端和供应端入手。”林伯强表示，在需求端，要严控高耗能产业用电；在供应端，要加大煤炭供应能力，释放煤炭先进产能，稳定煤炭价格。

近期，国家发改委组织保供煤矿产能核增、支持保供露天煤矿接续用地、补签煤炭中长期合同、压实中长期合同履约践诺责任等，全力保障今冬明春采暖季煤炭安全稳定供应。国家能源局有关业务部门分别赴京津冀、蒙东、黑龙江、湖南等地督导煤炭和天然气保供工作，保障今冬明春重点地区民生用能需求。

国家电网公司、南方电网公司表示，要综合施策、多措并举，打好电力保供攻坚战，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。多家煤炭企业表示，目前市场煤和长协煤价差不断扩大，煤炭企业经营压力较大。但在电煤保供和迎峰度冬期间，煤炭企业将积极做好电煤保供工作。

针对当前供电形势，辽宁省要求，要确保有序用电实施到位，最大可能避免出现拉闸限电情况；吉林省要求，要落实与蒙东煤矿中长期供煤协议，加大进口煤采购，组织省内煤矿安全释放产能；广东省要求，要引导煤电机组顶峰发电，督促主要发电集团将机组发电能力尽快恢复至正常水平；安徽省要求，督促发电企业确保电力稳发满发，煤炭企业增加电煤供应……

“总的来看，通过采取一系列有力有效措施，今冬明春采暖季用煤需求是有保障的，煤炭供应水平能够确保人民群众温暖过冬。” 9月29日，国家发改委经济运行调节局负责人表示，保障度冬电力供应期间，要科学制定实施有序用电方案，必须坚持“压非保民”，严格保障民生和重要用户用电；必须坚持“用户知情、合同约定”，确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，组织供电企业、用户、政府主管部门签订合同或协议；必须坚持“限电不拉闸”，科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。

(责编：王震、高雷)