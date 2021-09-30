黄盛

编者按：坚持党的领导、加强党的建设，既是我国国有企业的光荣传统，也是国有企业的“根”和“魂”。2016年10月在北京召开的全国国有企业党的建设工作会议指出，通过加强和完善党对国有企业的领导、加强和改进国有企业党的建设，使国有企业成为党和国家最可信赖的依靠力量。国有企业的党建工作进一步提质增速。

在全国国有企业党的建设工作会议五周年到来之际，人民网财经跟随国务院国有资产管理委员会组织的中央企业党建成效集中采访团，深入一线，挖掘国有企业坚持党要管党、从严治党的经验做法，梳理国有企业党建工作的成效。

“以前在营业厅，被动等客户上门，大家的薪资差距不大。现在只要努力，敢想敢干，收入就会有明显的提升。” 在向人民网财经谈到中国移动北京公司推行的网格化改革时，田冶喜笑颜开。

如今作为中国移动北京公司的一名网格长，田冶的月收入，与自己外出跑业绩直接挂上了勾，有时候还会拿到领先其他同事1.5倍的个人奖金。而这位在中国移动北京公司工作了有15个年头的“老员工”，前12年一直在营业厅的服务窗口，日复一日地做着重复性工作。

尝到激励甜头的不只是田冶。2019年起，中国移动北京公司在中国移动集团公司带领下，把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，积极发挥党建引领作用，持续发挥党组织对选人用人的领导和把关作用，坚持在企业改革发展大局中谋划推动干部人才工作，锻造出一批批改革发展的“主力军”和攻坚克难的“先锋队”，焕发出骨干队伍新活力，提升了数智化人才队伍建设水平。不少像田冶这样的营业厅服务窗口“老员工”，经过努力实现了成功转型，干劲十足起来。

党建引领人才队伍 搭建干事创业舞台

“我们建立了人才大H发展通道，大H中间的那个‘横’，是大家可以根据自身特点选择专家或管理路线，也可以在工作发展过程中随时切换路线。无论是技术专家还是管理工作经历，都可在两个通道的晋升上通用。”中国移动北京公司重要客户中心的副总经理盛凌志2006年博士毕业后就一头扎进了这里。15年来，他从一名网络技术专家转型为销售，成为一名“懂技术、懂业务、懂客户、懂销售”的复合型人才。

“企业的发展靠团队，这么多年来，我有幸与一支优秀的队伍共进退。”盛凌志在接受人民网财经采访时说，在党建的引领下，公司有很好的干事创业氛围，能做到奖优罚劣，能上能下，市场化的管理机制逐步完善。

“建立健全激励和约束并举、效率和公平并重，既符合市场一般规律又体现国有企业特点的分配机制”，一直是中国移动在加强党建工作，发挥党建引领作用上的要求。

“没有强大的干部队伍和人才队伍，就无法面对新的挑战。”中国移动北京公司总经理夏冰在接受人民网财经采访时表示，近年来公司在网格运营、政企运营和网络运维方面推动了三大改革，信息化收入成为当下主要收入增长来源。这些成果的取得，来自干部队伍和人才队伍的建设的有力支持。

作为一直在一线奋战的员工，盛凌志亲身经历了中国移动北京公司正在推行的任期制及契约化管理。据他介绍说，公司要求管理人员签署责任书，经营业绩责任书及考核方案由所在单位分解确定并组织实施，其考核内容应有效承接和分解本单位经营业绩目标。所在单位根据工作分工，按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，明确具体指标及计分规则，实行“一人一岗、一岗一表”的个性化方案。

夏冰表示，通过内部的机构改革和结构优化，实现了传统一线人员向数字化核心岗位的转型，搭建起了人才干事创业舞台。“中国移动员工曾呈现大龄化趋势，特别是传统的、最基层、从事业务服务的营业人员。过去，我们有接近2000人的营业人员，占整个公司人员比重22%。现在通过这些年的结构性调整，这一比例压缩到11%以下。”夏冰说。

“三把尺子一起量” 让人才服务市场需求

按照“既报经济账、又报党建账”的要求，中国移动集团公司在党建工作中全面完善考评机制，通过经营业绩、党建工作、民主测评这“三把尺子”，考核干部履职表现，将经营业绩作为基础依据，推动党建考核从“软指标”成为“硬约束”，考核的全面性、科学性和针对性明显增强。

“近年来，选拔的干部都是政治过硬、在本职领域持续起到带头作用的优秀同事。”盛凌志曾作为干部考察组长参与过干部选拔工作。他记得，在考察过程中，公司会对照“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”20字标准广泛听取周边意见，全面了解考察对象。同时，公司重点考察员工的政治表现，比如落实集团部署、执行公司决策以及防疫表现等，进行政治画像，并配套政治表现的反向行为测评表，对于有红线行为的人选，不予提拔。

夏冰表示，在中国移动集团公司的指导下，北京公司在整个的干部人才队伍建设过程中，重点还是抓好“三支队伍建设”，也就是干部队伍、人才队伍和骨干力量。

在夏冰的理解中，“三支队伍”是改革发展的“主力军”、是攻坚克难的“先锋队”、是转型升级的“奠基石”，而“主力军、先锋队和奠基石”正是企业发展非常关键的环节。

怎样发挥“主力军、先锋队和奠基石”的作用？中国移动北京公司平台生态部大数据产品中心的技术专家史彦军对此深有体会。史彦军向人民网财经分享说，自己刚加入到北京市朝阳区十里河网格一线工作中时，网格经理经常带领他们拜访网格内各街乡镇政府、园区、楼宇等，在交流过程中了解到街道政府在流动人口管理、政务信息宣贯、民生民意调查、智慧办公等共同痛点问题，继而探索利用大数据能力满足多元化业务需求，针对景区、乡镇和园区等多个场景分别提供多项定制化大数据服务。

“感触最深的是，在推动党建工作中，公司为一线和后端搭建了快速响应平台，为我们后端产品业务优化和研发，提供了最新、最准的客户信息，为后端发展提供了方向和动力，工作充满了激情。”史彦军告诉人民网财经。

夏冰表示，在党建工作中，公司重点发挥好“三个作用”，即党组织的领导把关作用、考核监督的激励作用和面向可持续发展的培养带动作用。

(责编：孙红丽、高雷)