黄盛

编者按：坚持党的领导、加强党的建设，既是我国国有企业的光荣传统，也是国有企业的“根”和“魂”。2016年10月在北京召开的全国国有企业党的建设工作会议指出，通过加强和完善党对国有企业的领导、加强和改进国有企业党的建设，使国有企业成为党和国家最可信赖的依靠力量。国有企业的党建工作进一步提质增速。

在全国国有企业党的建设工作会议五周年到来之际，人民网财经跟随国务院国有资产管理委员会组织的中央企业党建成效集中采访团，深入一线，挖掘国有企业坚持党要管党、从严治党的经验做法，梳理国有企业党建工作的成效。

走进位于北京的国家能源集团调度室，一块横跨整面墙、高度相当于两层楼的显示屏，颇为引人注目。在这块显示屏上，国家能源集团正在进行的生产运营协同调度一览无余，全国各分子公司各个生产环节的生产数据实时跳动……

在这块横屏背后，是国家能源集团深入贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，以高质量党建引领生产运营稳健发展，以技术创新引领绿色转型发展。

“我们坚持压实管党治党责任，推进全面从严治党向纵深发展，把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。”国家能源集团党建工作部副主任孙琰在接受人民网财经采访时表示，通过党建的开展，将党建融入生产运营管理全过程，实现以高质量党建引领生产运营稳健发展。

支部建在调度台 激活科技攻关动力

“把支部建在调度台上”是国家能源集团调度室员工们在提到党建时最常说的一句话。

国家能源集团总调度室主任、党支部书记刘志江告诉人民网财经，员工们的这句话，源于支部日常的党建工作。一直以来，他们以政治理论学习作为部门每周工作例会首要内容，打造“融入式”支部学习品牌。“调度之星”履诺践诺、“调度大讲堂”等一系列特色党建活动，将学习激发出来的信心信念转化为干事创业的具体行动。

总调度室党支部以生产经营实绩检验支部工作成效，围绕年度生产任务，将防疫保供、增量补欠、高位运行作为践行伟大号召的“主阵地”，支部党员“揭榜”冲锋在前，充分发挥模范带头作用，打造坚强战斗堡垒。

同时，在推进党建工作时，总调度室党支部坚持管理共治，把创新管理作为支部工作的着力点，持续优化管理机制，努力打造一体化运营新优势。细化完善“年方式、月计划、周平衡、日调度”管理方式，探索实施全产业链联合调度，务实变革外购煤周定价机制更加贴近市场，货运协同清算机制灵活实施，电厂燃料统一配送落地见效。

“实现党建与业务工作的相融共促，需要企业内部搭建相关载体平台。”刘志江说，目前，在集团指导下，党支部把打造团队舞台和调度平台作为党重要载体，牵头建设生产运营协同调度信息化系统，把党组织作用融入项目建设的动员、组织、实施、保障和运用各环节，推动数字化转型升级赋能调度业务，构建平台化、智能化、高效化的一体化运营管控新模式。

“高质量党建引领集团走上高质量发展之路。”孙琰向人民网财经表示，党建工作激发了员工们自主创新进行科技攻关的热情，集团公司也在党建引领下积极推进实施“2030煤炭清洁高效利用”等一批国家重大科技项目，攻克二氧化碳捕集封存等一大批行业共性关键技术，努力打造原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。

党建凝聚合力 创新绿色转型道路

在如今的国家能源集团，集团党委“把方向、管大局、促落实”已成为共识。

“强企必先强党。”孙琰说，完善议事决策制度，修订“三重一大”决策制度、党组工作规则等制度，出台决策事项清单，厘清党组、董事会、经理层权责边界；在完善公司治理中全面加强党的领导，制定子公司章程指引，党建进章程实现“应进尽进”；全面推行“双向进入、交叉任职”领导体制，子分公司全部实现党委书记、董事长“一肩挑”、党员总经理兼任副书记。

作为归属于国家能源集团的下属企业，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”）不断加强党委领导作用，明确党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，制定党委会、总经理办公会议事规则，完善“三重一大”决策体系。

据龙源电力党委副书记、总经理唐坚向人民网财经介绍，公司编制和修订了党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，明确决策范围、厘清决策权限、规范决策程序、强化决策执行和监督，做到“决策制度化、制度清单化、清单信息化”。

坚持党的领导、严格集体决策引领企业走向新的发展路径。在推动国家能源集团提出的“两个1500万+”绿色转型开新局方面，龙源电力领导班子成员深入基层单位督导落实和推进情况，所属各省级单位全部建立领导人员分区包片强力推动，树立“班子带头、全员发动，坚定不移谋发展”工作思路，落实“一市一县一策”举措，取得明显成效。

唐坚记得，龙源江苏党委积极推动如皋海安整县屋顶分布式光伏开发试点超200万千瓦，取得20万千瓦基地光伏项目备案、5万千瓦光伏项目储备、25万千瓦风光储新能源项目合作意向和5万千瓦集中式风电项目优先合作权。

孙琰向人民网财经表示，在党建引领下，国家能源集团以“一个目标、三型五化、七个一流”为发展战略，全面推进绿色发展。

(责编：孙红丽、高雷)