沈 慧

原标题：科学家精神永不落幕

科学家精神永不落幕

新中国成立以来，一代又一代科技工作者前赴后继，接续奋斗，创造了一个又一个彪炳史册的科学奇迹，挺起了中国的脊梁，锤炼形成了中国科学家独有的精神品质。这种精神品质有一个响亮的名字——科学家精神。

科学成就离不开精神支撑

2020年9月11日，一场备受瞩目的科学家座谈会在北京召开。习近平总书记发表重要讲话并指出，科学成就离不开精神支撑，科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富。

什么是科学家精神？胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神，甘为人梯、奖掖后学的育人精神。这六个方面，构成了科学家精神的主要内涵。

“在中国共产党的领导下，中国科学家在民族百年复兴路上，传承传统知识分子的家国情怀，践行科学救国、报国、兴国、强国的初心理想，形成了与西方科学家迥然不同的精神气质，塑造出宝贵的中国科学家精神。”中国科学院大学人文学院副教授李斌说，作为科学后进国家，面临救亡重任，爱国始终是中国科学家精神的核心标签。

科学无国界，科学家有祖国。作为科学家精神的第一要义，爱国在钱学森身上表现得淋漓尽致。

“1955年，出于国家研制火箭、导弹的需要，辗转回到祖国的钱学森，作出了人生又一次重大选择：从学术理论研究转向大型科研工程建设。”在一次活动上，钱学森之子钱永刚与现场观众分享起钱学森为民族复兴五次改变人生选择的故事。

这一次的选择究竟意味着什么？钱学森晚年曾经跟他的秘书说过这样一番话：我实际上比较擅长做学术理论研究，工程上的事不是很懂，但是国家需要我干，我当时也是天不怕地不怕，没有想那么多就答应了。

“钱学森既然把国家的需要作为自己工作的选择，就义无反顾地把毕生精力贡献给了中国航天事业。经过半个多世纪的发展，中国跻身世界航天大国之列。钱学森出色地完成了国家赋予他的任务。”钱永刚动情地回忆说。

时代需要科学家精神

伟大精神造就伟大事业。回顾党领导的中国科技事业发展史，李斌介绍，1958年党中央作出研制原子弹、氢弹和导弹的重大决策，以钱学森、钱三强等为代表的科学家，以身许国、默默奉献，铸就了“两弹一星”精神。这些科学家“干惊天动地事，做隐姓埋名人”，为中国科学家精神树立起一座不朽丰碑。

今天，我们为什么还要大力提倡和弘扬科学家精神？中科院副院长、党组副书记阴和俊说，中国科技之所以能够在“一穷二白”的基础上，用短短70余年的时间，就取得“两弹一星”、载人航天与探月工程、北斗导航、载人深潜、量子科技等一系列举世瞩目的重大成就，一个重要原因就在于几代科学家发扬了听党指挥、求真务实、报国为民、无私奉献的优良传统，铸就了“两弹一星”精神、载人航天精神、北斗精神、探月精神、载人深潜精神，形成了爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的科学家精神。

“科学家精神是中国共产党人精神谱系的重要组成部分。”阴和俊说。

在中国科学院力学研究所所长刘桂菊看来，改革开放以来，我国科技事业迅速发展，取得了巨大进步和成就。但是，在各种因素影响下，少数科研人员欠缺科学家精神，其工作以名和利为导向，追逐各类“帽子”及背后的利益等，甚至把个人的利益置于集体和国家利益之上。

“现在，世界的竞争很大一部分已经变成科技的竞争。我国的发展迫切需要在科技上自立自强，解决国家发展中的科学技术‘卡脖子’问题。”刘桂菊说，在这样的背景下，党中央十分及时地提出要大力弘扬科学家精神，要求广大科技工作者要肩负起历史赋予的科技创新的重任。这对我国科技事业的健康发展有着十分重大的意义，也必将对广大科研人员的精神面貌产生十分积极的影响。

在传承中创新发展

“您的事迹，诠释了什么叫做科学家，您说‘一个科学家的生命已经不属于自己，他应该属于创建科学的巅峰’，这些事，这些话，已经成为当下科技工作者的指引，您早已超脱科学家本身，成为了科学家精神的代表……”今年7月15日，中科院力学研究所报告厅，钱学森科技攻关青年突击队队员、中科院力学研究所研究员李文皓动情地宣读队员们“写给”钱学森先生的一封信。

当天，中科院在该院力学研究所为首个弘扬科学家精神示范基地授牌，并为以老科学家命名的首批三支科技攻关突击队授旗。当突击队冠以钱学森先生名字的那一刻，年轻的李文皓感觉心中的弦猛地一紧，担子猛地一沉，而信念也变得更加坚定。“我们会发扬老一辈科学家精神，不负韶华，奋勇前进，用我们的青春和人生，谱写新的篇章。”李文皓说。

今年3月份，中科院党组在全院开展“传承老科学家精神 弘扬新时代科学家精神在行动”专项工作。一场用实际行动传承老科学家精神、推进科技自立自强的青年运动，在中国自然科学领域最高学术殿堂拉开了序幕。

以九章地球模拟科技突击队为例，团队相继开展了模式研发、并行优化、软硬件适配等一系列技术攻关，自主研发出全球和区域高精度地球系统模式，并实现国家重大科技基础设施“地球系统数值模拟装置”提前落成启用。

受到感召的还有很多年轻科研工作者。17年前，受前辈鞭策与鼓舞，王冰选择加入中科院遗传发育所，开展水稻高产优质相关研究，立志为国家粮食安全尽一份力。每当遇到困难与挫折时，前辈们刻苦攻关、敢为天下先的精神总能指引她战胜一个个“拦路虎”。多年来，王冰与团队成员紧密合作，阐明植物激素独脚金内酯调控株型和产量的分子机制，发现其在水稻绿色革命及高产品种选育中发挥的核心作用。相关工作还入选了中科院“率先行动”计划第一阶段重大科技成果及标志性进展。

“作为一名奋战在科研一线的青年科技工作者，我将始终牢记初心使命，自觉践行科学家精神，心系‘国家事’，肩扛‘国家责’，努力把自己的科学追求融入国家发展的伟大事业中，融入民族复兴的伟大征程中，以实际行动传承弘扬科学家精神。”王冰说。

(责编：孙红丽、初梓瑞)