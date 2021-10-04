人民网北京10月4日电 （记者杜燕飞）“国企改革三年行动开展以来，国资系统大力推进专业化整合，主责主业更加突出，产业竞争更加有序，资源配置更加优化，产业链更加畅通，创新更加有力，成效明显。”日前，在国有企业专业化整合专题推进会上，国务院国企改革领导小组办公室副主任，国资委党委委员、副主任翁杰明表示，下一步，专业化整合要在构建新发展格局中发挥更大作用。

本次会议强调，国有企业专业化整合要聚焦“六个着力”：要着力推动横向整合，发挥资源优化配置效应；着力推动纵向整合，发挥产业链带动效应；着力推动创新要素聚集，发挥创新引领效应；着力推动整合后的深度融合，发挥管理提升效应；着力推动第三方增量助力整合，发挥协同撬动效应；着力推动“两非”“两资”处置，发挥瘦身健体效应。

翁杰明此前在媒体发布署名文章时表示，专业化整合是从根本上减少重复投资和同质化竞争的有效手段，对于提高产业集中度和企业核心竞争力具有重要意义。党的十九大以来，国资委以相关领域行业体制改革为契机，通过资产重组、股权合作等方式，稳步推动央企之间的专业化整合，取得良好成效。

记者梳理，今年以来，央企专业化整合稳步推进，中化集团与中国化工集团联合重组成的中国中化控股有限责任公司正式成立；中国星网集团组建成立，成为首家总部在雄安注册的央企；中国电科重组中国普天顺利完成；国家管网集团接管北京管道公司和大连液化天然气公司股权……

“推进央企的重组整合，是加快国有经济布局优化、结构调整、提升资源配置效率的重要举措，对于维护产业链、供应链的稳定，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。”国资委新闻发言人彭华岗此前在国新办新闻发布会上表示，下一步，要以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进专业化的整合，通过资源优化配置，切实增强企业的核心竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。

“以业务做强做精为目标、以优势企业为主体的专业化整合是今后央企重组的重中之重。”中国企业研究院首席研究员李锦接受人民网记者采访时表示，作为一种以专业业务为纽带进行的企业重组方式，专业化重组的结果和内容是业务的再组合和资源配置的再优化，它使生产力诸要素从原有企业中获得释放，通过再组合的手段实现资源的集中化和生产的规模化，将提高业务的专业化程度和业务的规模，实现企业生产的专业化和企业管理的精干化，加快现代化步伐。

“从央企现状来看，在主业方面，总体上进步很大，但也存在着资源分散、主业不突出等弊端，也存在着在某个专业上同质化竞争、无序竞争等现象。”李锦认为，央企专业化重组整合的目的要按照市场发展需求，按照高质量发展的总体目标，使得企业资源能够通过相互配合、相互融合，形成一种竞争优势。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁认为，国资委持续推进央企专业化整合，可以把资源向优势企业集中，优化国有资本布局，实现国有资本的结构调整，为央企高质量发展奠定基础。在具体的实施过程中，应该从企业自身层面出发，遵循市场化的原则，成熟一户，推进一户，不能强制性地实施“拉郎配式”的重组整合。

“央企专业化重组，目的在于结构优化，这是出于加快国有经济布局优化和结构调整的需要。基于产业趋势、竞争格局以及国家战略，我判断央企专业化整合存在三条路径：同业竞争的央企合并同类项，提高市场集中度；产业链不同环节的央企进行一体化，塑造产业链优势；混业经营的央企定位不同市场，实现专业化分工。”李锦说。

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