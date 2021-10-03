中新网客户端北京10月3日电(记者 张旭)9月下旬以来，多地限电的话题备受关注。在限电的背后，是煤炭价格的高企。为什么煤炭价格上涨这么猛？

每发一度电都在亏钱

业内人士分析，本轮停电、限电的主要原因是供需失衡。一方面，受全国煤炭紧缺、煤价高企、煤电价格倒挂影响，目前不少省份出现供电紧张局面；另一方面则是用电需求猛增。

仝晓军在皮带顺槽集控平台观察智能化工作面设备的运行情况。 受访者供图

9月28日，国家统计局发布2021年1-8月份全国规模以上工业企业主要财务指标，数据显示：煤炭开采和洗选业利润同比大增145.3%，煤炭燃料加工业利润同比暴涨2471.2%；全社会用电量同比增长13.8%，电力热力供应企业利润下却跌15.3%。

也就是说，1-8月全社会用电量两位数增长，供电供热企业利润却在减少，而且最主要的支出就是燃煤成本。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向中新网表示，从煤炭价格来看，当前我国煤价正处于历史高位。

“需求方面，今年1月-8月份电力增长特别快，对煤炭需求大幅度上涨。供给方面，出于环保等因素，开采有所下降，再加上全球范围内，油气等大宗商品都在上涨，一定程度上也助推了煤炭价格的走高。”

林伯强同时强调，动力煤中国基本已经实现自给自足，但在供需紧平衡的时候，进口有一点波动，对价格也会有影响，但中国进口煤所占比例已经很小。

资料图：智能变电站。国网长春供电公司供图

中国电煤采购价格指数(CECI)编制办公室近日发布的第35期《CECI指数分析周报》显示，截至9月23日，5500大卡、5000大卡离岸综合价为1210.44元/吨和894.08元/吨，分别比8月份月度综合价上涨157.44元/吨和65.08元/吨。

进口煤方面，本期CECI进口指数到岸综合标煤单价1283元/吨，较上期大幅上涨73元/吨，环比增加6.0%。CECI指数分析周报称，全球煤炭资源紧张，叠加海运费持续攀升，进口煤价格持续高位且不断刷新历史新高。

动力煤价格持续上涨，对以火力发电为主的企业来说，极大增加了成本。以上市公司京能电力为例，今年上半年营业成本同比增加28%，达95.4亿元；归属于上市公司股东的净利润同比减少约136%，亏损3亿元。

对于这种状况，有业内人士直言：“煤炭价格这么高，导致火电厂发一度电要亏钱，发的电越多越亏，自然就不愿意发电。”广东一家发电企业负责人对媒体表示，现在火电每发一度电就要亏损七八分，如果机组全开，电厂一天亏损上百万元。

煤炭涨了，电价会涨吗？

值得注意的是，湖南省发展和改革委员会9月27日印发《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》将自2021年10月起实施。

该方案提出，在确定电力市场交易基准价格的基础上，引入燃煤火电企业购煤价格作为参数，按一定周期联动调整交易价格上限，建立与煤炭价格联动的燃煤火电市场交易价格上限浮动机制，合理体现发电、用电成本，降低市场风险。

林伯强指出，“完全按照煤炭价格走势，提高电价是不可行的，因为电价对经济和居民生活影响太大。但是可以电价调一点，煤价压一压，找出利润空间，电厂就可以多发电。但归根结底，要增加煤炭供给，否则电厂还是买不到。”

林伯强同时表示，在供给方面，中国主要的煤矿企业是国企，因此释放产能是比较容易的，鼓励增加产能，这是第一点；需求方面，可以对高耗能产业提出一定限制，比如电解铝电解铜产业减产限产，减少需求压力。

9月30日，中国煤炭工业协会发文要求做好煤电保供工作。

9月30日，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会也发布通知称，目前，国内电煤供应持续偏紧，电厂存煤明显偏低，预计迎峰度冬期间电煤供应前景不容乐观。各煤炭企业应迅速统一思想，充分认识电煤保供的重要性和紧迫性，进一步提高电煤供应保障能力。

同时，各企业要深挖电煤增产潜力，全力增加电煤供应量，对非重点、非长协、高耗能等用户企业适时适度调整销售策略。

煤炭还会继续短缺吗？

按往年规律，10月中旬是东北地区供暖的日子。在煤炭供应量紧张、部分地区限电的情况下，今冬的供暖和煤电供应怎么办？

9月29日，国家发展改革委经济运行调节局负责同志就今冬明春能源保供工作答记者问时指出，今年以来，受我国经济持续恢复和国际大宗能源原材料价格上涨影响，我国煤炭消费超预期增长，供需偏紧。会同有关方面千方百计采取有力有效措施，确保煤炭安全稳定供应：

一是在确保安全的前提下全力增产增供；二是进一步核增和投产优质产能；三是适度增加煤炭进口；四是着力提升存煤水平；五是重点保障发电供热用煤需要；六是规范市场运行秩序。总的看，通过采取一系列有力有效措施，今冬明春采暖季用煤需求是有保障的，煤炭供应水平能够确保人民群众温暖过冬。

资料图：煤炭铁路运输。 吕宇飞 摄

9月25日，东北地区相关企业在北京集中签署了煤炭中长期合同，涉及东北区域主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业。此次签约后，东北地区发电采暖用煤实现中长期合同全覆盖，相当于用一份中长期合同为东北地区采暖季的民生用煤“打了包票”。

经历了拉闸限电，所有人都在关心：煤炭价格已经处于高位，今后还会继续走高吗？

中金公司认为，今年煤炭供需紧张是多重因素的叠加。往后看，比较核心的关注点是产能是否可以尽快释放。

发改委等部委最近出台了一系列文件鼓励煤炭产能投放，也初步见到了效果，8月份的产量环比上升了2100万吨，对缓解目前的紧张供应局面有帮助。目前冬储煤行情已经启动，而新增产能释放可能还需要时间，冬季用煤大概率还是偏紧。

中金公司指出：“最近发改委要求电厂冬季煤炭的库存量保持在5-12天之间，也是为了防止某些电厂过度囤煤导致不必要的紧张局面。长期来看，随着新增产能的投放和需求逐步回到正常的水平，我们认为目前极端供需错配的局面是可以扭转的。”(完)

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