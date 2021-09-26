余璐 李璐颖 张园静

绿水青山就是金山银山。

“十四五”规划纲要指出，提升生态系统质量和稳定性，推动绿色发展促进人与自然和谐共生。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，我国林草事业面临新的发展机遇。

良好的生态环境是最普惠的民生福祉。如何统筹山水林田湖草沙系统治理？如何让“美丽生态”变“美丽经济”？这一系列问题成为网友关心的热点话题。今年以来，网友通过人民网“领导留言板”积极为推动林业草原事业高质量发展建言献策——

“合理布局、因‘林’制宜，让各地发展林下经济更专业更科学，助力百姓致富。”

“科学统筹让更多的人参与水源保护和植树造林。”

“希望合理保护野生动植物的同时坚决拒绝外来物种。”

“科学治理荒漠化，造更多的林，防更多的沙，有更多的山水林田湖草，让我们的孩子在更好更美的绿色环境里长大。”

……

国家林业和草原局对人民网网友的关切做出了积极回应，在回复中表示，将完善政策措施，为林下经济发展提供保障，科学推进大规模国土绿化行动，引导公众积极参与野生动物保护，科学谋划全国防沙治沙工作，不断提升优质生态产品供给能力，满足人民群众对优美生态环境、优良生态产品、优质生态服务的需求，走好走实人与自然和谐共生之路，为“十四五”时期生态文明和美丽中国建设实现新进步奠定坚实基础。

解决好“在哪儿造”“造什么”“怎么造”“怎么管”

科学推进科学绿化高质量发展

统筹山水林田湖草沙系统治理，走科学、生态、节俭的绿化发展之路，多年来，我国林草资源总量持续快速增加。“十三五”期间，全国累计完成造林5.45亿亩，森林抚育6.37亿亩，建设国家储备林4805万亩，森林覆盖率提高到23.04%，森林蓄积量超过175亿立方米，连续30年保持“双增长”。

国家林业和草原局通过人民网“领导留言板”回复网友。

走科学之路是推动国土绿化高质量发展的需要。网友通过人民网“领导留言板”留言说，这几年国家的绿化面积得到了显著提升，但希望有更多的人参与到植树造林的工作中，建议实施以奖代补政策、规模经营等方式吸引造林大户和专业人员一起开展造林绿化，以国家政策推动形成多元化的投入机制。

在回答人民网网友留言时，国家林业和草原局回复称，将鼓励地方采取以奖代补、贷款贴息等方式，实行差异化财政补助政策，调动社会资本参与国土绿化，吸引造林大户、专业人员开展造林绿化。

“除了造林，我们也要多多注意水源，在很多干旱地区，要更加合理地利用水资源，这样才可以保证绿化的合理进行，不过多浪费水资源。”该网友还建议道，针对造什么树木，也要科学选择，根据不同地区的土地以及水资源特性，因地制宜选择相对合适的树木。

对此，国家林业和草原局表示，下一步，依据《关于科学绿化的指导意见》，将重点解决好“在哪儿造”“造什么”“怎么造”“怎么管”四个关键环节。一方面，合理安排国土绿化用地，规划解决“在哪儿造”的问题。另一方面，规范“怎么造”，充分考虑水资源时空分布和承载能力，因地制宜进行国土绿化，对年降水量400毫米以下干旱半干旱地区的绿化规划要经过水资源论证，以雨养节水为导向，以恢复灌草植被为主，提倡低密度造林育林，合理运用集水、节水造林种草技术。再一方面，科学选择绿化树种，明确“造什么”。例如，江河两岸、湖库周边优先选用固土能力强、防护性能好的树种草种；海岸带优先选用耐盐碱耐水湿、抗风能力强的深根性树种；风沙严重地区优先选用耐干旱瘠薄、抗风沙的灌木树种和草种；水土流失严重地区优先选用根系发达、固土保水能力强的树种草种；水热条件好、土层深厚地区优先选用生长快、产量高、抗病虫害的优良珍贵用材树种。

一分造九分管，全面推行林长制，落实好“怎么管”，也是科学绿化的重中之重。国家林业和草原局指出，要压实地方政府保护发展林草资源目标责任，构建“天空地”一体化综合监测体系，制定国土绿化成效评价办法，不断提高精准化管理水平。

加快生态产业提质增效

科学发展林下经济助力乡村振兴

“美丽生态”如何变“美丽经济”？近年来，丰富多彩的林下经济模式已经发展出林药、林菌、林果、林菜、林养、林游及森林康养等，在林农增收致富、乡村振兴等方面发挥了重要作用。

有网友在人民网“领导留言板”留言时深表认同：“现在很多地方都在发展林下经济，通过林下种菌菇、养家禽、培育中药，既利用了森林资源，也让老百姓腰包鼓起来了，期盼着林下经济能助力更多百姓致富。”

“但我想提几点建议。”该网友谈到，一是林下经济规模化长久化发展，需要专业部门专业人才引领，在政策上给予支持帮助。二是林草部门科学统筹规划、合理布局、因“林”制宜。三是应在发展林下经济的同时保护森林，做好监管、林地回收、植被恢复等工作。

国家林业和草原局回复表示，下一步将抓好四方面工作：第一，推动出台深化集体林权制度改革的文件，完善政策措施，加大支持力度，为林下经济发展提供保障。第二，支持林地流转经营，积极扶持龙头企业，推行“公司+基地+农户”新模式，促进林下经济适度规模经营。第三，编制《全国林下经济发展指南（2021-2030年）》，按照生态优先、绿色发展的要求，指导林下经济合理布局、因地制宜、科学有序发展。第四，科学划定林下经济发展范围和类别，避免对生态造成破坏。同时，加大对林下经济利用林地的抽查检查力度，严肃查处相关违法问题。

记者了解到，截至目前，我国林下经济经营和利用面积已达6亿亩，林下经济总产值超过9000亿元，从业人数超过3400万。到2025年，我国将新增或改造木本粮油经济林5000万亩，总面积保持在3亿亩以上，林下经济年产值达1万亿元。

国家林业和草原局相关负责人表示，蓬勃兴起的林下经济对于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴有着特殊的意义。“十四五”时期，国家林业和草原局将从科学利用林地资源、引导构筑高效产业体系、全面提升市场竞争能力等方面对新时期林下经济发展作出部署，让林下经济成为推动乡村振兴的“新引擎”。

科学谋划全国防沙治沙

从“沙进人退”到“绿进沙退”

我国荒漠化土地总面积261.16万平方公里，占国土面积的27.2%，是世界上荒漠化面积最大、受影响人口最多、风沙危害最重的国家之一。长期以来，我国荒漠化石漠化防治工作坚持依法防治、科学防治，不断健全法律法规，优化顶层设计，持续深化改革，加强监督考核，实施重点工程治理，强化荒漠植被保护。

国家林业和草原局荒漠化防治司司长孙国吉表示，目前，我国已成功遏制荒漠化扩展态势，荒漠化、沙化、石漠化土地面积以年均2424平方公里、1980平方公里、3860平方公里的速度持续缩减，沙区和岩溶地区生态状况整体好转，实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

在人民网“领导留言板”上，有网友谈到，作为一名80后，印象中小时候经常遇到的沙尘天，大风夹杂着漫天黄沙。如今，他再也看不到这样的天气，身边的森林公园也越来越多。同时，该网友建议，治沙成果来之不易，希望林草部门能加大监管力度，压实责任，对非法破坏草原林地、滥砍滥伐坚决打击，不能让一代代造林人的成果流失。

为此，国家林业和草原局在回答人民网网友留言时表示，下一步，一方面，将科学编制《全国防沙治沙规划（2021—2035年）》，按照全面保护、重点修复、适度利用的总要求，科学谋划全国防沙治沙工作。坚持因害设防、分区施策、量水而行，宜林则林、宜草则草、宜荒则荒、宜沙则沙，封飞造、乔灌草相结合，科学配置林草植被，不断提升防沙治沙水平。另一方面，继续加强森林草原资源特别是荒漠植被保护。通过全面推行林长制，在全国范围内构建起党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担。同时，加大遥感、“互联网+”、云平台等新技术在林草资源监测管理中的应用，严厉打击非法破坏林草资源的行为。

“十四五”林业草原保护发展规划纲要指出，到2025年，我国森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到190亿立方米，草原综合植被盖度达到57%，沙化土地治理面积1亿亩。

在近日国新办举行的新闻发布会上，国家林业和草原局总工程师闫振表示，“十四五”期间，国家林业和草原局将扛起生态保护的政治责任，提高自然生态系统的质量和稳定性。加强科学修复，开展大规模国土绿化行动，推进荒漠化、石漠化综合治理，巩固退耕还林还草还湿成果。

(责编：孙红丽、高雷)