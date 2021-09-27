人民网北京9月27日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团官微消息，目前中老铁路国内段峨山站、罗里站、元江站、墨江站、宁洱站、普洱站、野象谷站、西双版纳站、橄榄坝站、勐腊站、磨憨站11座客运站屋面、外立面板和内饰装修接近尾声，10月底将陆续完工，具备投用条件。

墨江站。国铁集团昆明局供图

中老铁路国内段11座客运站按照精心、精益、精致、精品的“四精”原则组织施工，广泛融入地域文化元素、纹饰，历史文化与现代文明相适应协调，目前站房特色初现，“颜值”初显。

墨江站。国铁集团昆明局供图

被称为“北回归线上的火车站”的墨江站，站房设计融入当地哈尼族文化特色，将少数民族传统民居房屋造型应用于站房屋顶，高低起伏的屋面结构远望似山峦重叠。

站房整体以木褐色和青色为主色调，以普洱茶叶形状雕刻背衬金属铝板，候车大厅吊顶中间区域选用哈尼族人喜爱的白鹇鸟环抱太阳的图案，并以九宫格排列构筑独特视觉效果，细节之中向旅客传递幸福吉祥的美好寓意。

候车大厅。国铁集团昆明局供图

以“多彩茶乡，人文宁洱”为设计理念的宁洱站，站房造型如茶花盛开；以“茶马古道，云滇驿站”为设计理念的普洱站，站房造型大气精致；以“雀舞彩云，灵动版纳”为设计理念的西双版纳站，站房造型如孔雀翩翩起舞……

峨山站。国铁集团昆明局供图

据国铁集团相关负责人介绍，精美别致的站房建筑背后，凝聚着建设者的智慧和汗水。普洱地区土质疏松，以红壤为主，排水、透气效果良好，这样的土壤造就了普洱茶的优良品质，但对于建筑施工来说却是出了名的麻烦。施工人员用“晴天如砖、雨天如蓑”来形容这种土壤，晴天土质坚硬，雨天变得又滑又松软。为保证运输车辆安全进场，不得不实时修路、填石，在进行地基打孔时，也不得不把旋挖钻替换为成孔速度慢的冲击钻进行施工。

建设者们优化资源配置，加快建设步伐，赶在雨季来临之前，完成了车站的屋面工程和幕墙工程，现已全面转入室内装修阶段。下一步，将全力推进站台玻璃栏板安装、进出站设备安装等工程，确保10月底车站装修基本完成。

该负责人表示，中老铁路全长1000多公里，是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略的对接项目，建成通车后，云南省昆明市至西双版纳傣族自治州景洪市仅需3个多小时，至老挝万象有望实现直达运输、当日通达。

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