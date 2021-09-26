人民网乌镇9月26日电 （记者许维娜）“最近两年受到疫情的影响，旅游行业确实发生了较大的变化，我们和合作伙伴也都处在适应性的阶段。这个阶段中，数字化对我们的帮助是非常大的。”26日下午，携程集团执行副总裁、首席市场官孙波出席“2021年世界互联网大会乌镇峰会”企业家高峰论坛时表示，疫情给旅游行业带来深刻变革，也对在线旅游企业及商家等提出更高挑战。

在圆桌论坛环节，孙波讲述了在疫情冲击下，携程利用数字技术完善服务，构建新营销发展模式，助力焕发旅游经济复苏新动能的战略举措及价值成果。

在数字科技赋能旅游服务方面，孙波提到，2020年疫情影响爆发之初，人工客服需面对超出平时工作量5到10倍的压力，携程技术团队上线用户自助退订通道，最终携程机票用户自助退订率达到90%。

携程在数字化方向的尝试还用于了助力旅游目的地复苏上。孙波介绍，以江苏为例，在“内容营销+优惠促销”的助力下，截至7月31日，携程累计为江苏输送游客超3300万人次。另外，在数字化转型过程中，携程还利用技术向上下游的合作伙伴同步赋能。

据了解，今年3月，携程启动了“乡村旅游振兴”战略。6个月以来，相继落成3座“携程度假农庄”，在盘活本地劳动力资源、改善了当地收入。

孙波介绍，携程希望能以成功的项目和模式来吸引更多社会资本参与乡村旅游建设，也希望能对目的地原有旅游资源起到示范作用，在运营理念等方面对口帮扶，双管齐下，缩小城乡间的贫富差距。

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