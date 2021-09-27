人民网北京9月26日电 （记者乔雪峰）9月24日，2021中关村论坛“全球知识产权保护与创新论坛”在中关村国家自主创新示范区展示中心举行，与会专家解读了世界知识产权组织最新发布的《2021年全球创新指数(GII)报告》（以下简称“报告”），报告显示，中国今年全球创新指数榜单排名第12位，较去年前进了2位，其中北京在全球科技城市集群榜单中排名全球第3位，较去年上升1位。

“这充分展示了中国包括北京的创新活力。”北京市市委常委、副市长殷勇在论坛上指出，未来北京将以“两区”和国际科技创新中心建设为引领，对标国际一流标准，以知识产权全链条保护、全环节改革为抓手，切实推动知识产权工作高质量发展，支撑数字经济、科技创新相关产业集聚发展。

报告还指出，在全球参与排名的129个经济体中，中国从2013年排名35位快速提升到2021年的第12位，8年时间前进了13位。

另外，中国科技集群排名已经位列世界第二，拥有19个集群，仅次于拥有24个集群的美国。此外，沈阳和大连首次进入城市群百强。

国家知识产权局副局长何志敏指出，知识产权制度是国际通行的保护和激励创新、优化营商环境的基本制度，深刻影响着前沿科技和未来产业的发展。国家知识产权局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力完善知识产权法律政策体系以及促进和保护措施，塑造良好创新环境和营商环境。

“中等收入经济体科技集群增长强劲，国际创新格局波动强烈。”中国科学院大学知识产权学院副院长宋河发提到，中国正由知识产权引进大国向创造大国转变。

宋河发进一步分析称，目前中国专利、商标申请，创意产品出口在贸易总额中的占比等细分指标均实现全球领先。其中在知识传播这一大类指标进步明显，尤其在知识产权收入在贸易总额中的占比指标持续进步。

此外，论坛还举办了中国国际贸易促进委员会商事法律中心与北京市知识产权维权救助中心关于签订《关于加强海外知识产权公共服务工作合作备忘录》的签约仪式。

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