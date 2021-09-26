“数字化发展的根本目标是让老百姓受益。”9月26日，在2021世界互联网大会的企业家高峰论坛上，蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋在谈到什么是社会需要的数字化时，分享了他的观点。

井贤栋表示，让每一个有需要的个体和小微企业实现数字化，才是真正的数字化。开放共享是数字化发展的基础精神，近期国家对互联网发展提出了系列政策指引和要求，核心之一是构建开放共享的数字生态，这一决策部署“非常及时和重要”，更提醒了从业者不要被竞争扰乱，而是要回到互联网最初本质上。

9月26日，蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋参加2021年世界互联网大会的企业家高峰论坛并发言。受访者供图

同时，井贤栋提出，数字化发展的前提是必须保护好数据安全和个人隐私，在发展过程中，蚂蚁会不折不扣的遵照执行国家的法律法规，加强技术共建，在隐私计算等核心技术领域寻求突破。

当嘉宾们讨论数字化的未来时，井贤栋认为，有四个方面极其关键，需要从业者攻克技术难题，以开放共享的姿态，共同携手参与到中国数字化的建设中。这四个方面包括如何服务好数千万小微商家的数字化经营、如何做好中小金融机构数字化升级的技术服务商、如何在产业链的数字化协作和价值创造中探索出更高效可信的技术解决方案，以及满足全球跨境服务的数字化带来的新挑战。

“这些重点领域的数字化，能焕发经济增长的新动能，是正向有益的，但同时也是一条漫长的道路，需要耐住性子、不计得失，更需要在守住底线的前提下做好创新与突破。”井贤栋说。

面对“数字鸿沟”等问题，井贤栋分享了蚂蚁的探索。他介绍，从今年开始，支付宝深入社区为老年人提供数字化辅导和服务，并在全国30多个城市开展了3000多场蓝马甲公益行动。

“这项工作很受欢迎，我们觉得很惭愧，类似的工作应该早点做，持续做，明年我们会继续深入更多城市，这是我们需要担当的社会责任和义务。”他表示。

(责编：董童、李源)