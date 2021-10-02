人民网北京10月2日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团获悉，10月2日，全国铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1140万人次，以探亲流和旅游流为主。

据介绍，10月1日，全国铁路发送旅客1599.5万人次，其中，北京局、上海局、广州局分别发送旅客132、333、270万人次，铁路运输安全平稳有序。各地铁路部门统筹疫情防控和运输组织，持续加大运力投放，优化运输组织，并结合旅客实际需求积极推出多种服务措施，努力打造美好旅途。

铁路部门统筹做好疫情防控和运输组织工作。人民网记者 王连香摄

哈尔滨局安排大兴安岭地区开行的公益性“慢火车”全面启动供暖工作，为林区、山区旅客提供温暖的出行环境。

北京局加开北京至大连、日照、合肥、武汉等热门城市和京津冀区域城市120列旅客列车。

太原局开行太原往返柳林4列“复兴号”动车，方便革命老区人民出行。

呼和浩特局深入实施“畅通工程”，为旅游团队开辟专用进出站通道，安排专人现场精准引导，在呼和浩特、呼和浩特东等主要客运站成立党员服务队，为重点旅客提供帮助。

上海局为应对短途和城际间客流，增开125列旅客列车，重联运行249列动车组。

武汉局增开北京、宜昌、十堰等热门城市方向客车24列，重联开行37列繁忙线路上高铁动车组。

南昌局加开南昌至南丰、抚州、赣州、婺源等城市间动车组列车42列，重联运行8列南昌西至南丰、抚州间动车组列车。

成都局加开成绵乐、成雅、成贵、渝万、渝贵等管内客流高峰线动车111列，复兴号动车组6列，普速列车38列。

南宁局开行旅客列车608列，通过安排中长途旅客列车终到后接续开行短途列车的方式，套跑开行23列旅客列车，最大限度服务旅客出行。

昆明局各列车均提供中英“双语”服务，昆明至河口、临沧等方向的部分列车提供老挝语服务，临沧、大理等车站提供纳西族语、白族语等民族语言服务。

郑州、广州局主要车站开辟老年旅客通道，保留并完善人工售票窗口，在自助取票机、进站口等有智能设备的附近，安排青年志愿者服务，助力老年旅客便捷出行。

兰州局应对集中出行客流，在72列高铁、普速列车上配备1000把爱心便民小凳子，方便旅客出行。

沈阳、乌鲁木齐局全面落实进出站旅客体温检测，常态化做好站车等重点场所通风、保洁和消毒工作，提醒旅客候乘车全过程规范佩戴口罩。

此外，铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。旅途中请全程做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康的旅行环境。

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