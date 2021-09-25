俗话说“金九银十购车季”，在全球汽车芯片短缺的情况下，今年的“金九银十”的车市有了哪些新变化？中秋小长假期间，北京青年报记者走访多家汽车4S店和二手车交易市场发现，汽车销售市场火爆，新车购车优惠力度大幅下降，且提车时间加长；与此同时，二手车提价明显，热门车型更加紧俏。

新车

加价、延期让提车变困难

“我记得去年这款车还能优惠5万-6万，现在怎么一点优惠也没了？”在朝阳区的一家奥迪4S店内，前来购车的孙先生表示，他去年年底就想买一台40多万元的豪华轿车，当时优惠达小六万元，相当于打了个85折，而现在再问，却没有了任何优惠，只能送部分装潢，这让他后悔不已。

在通州的一家宝马店内，陈先生向记者介绍，他去年就想买一台宝马3系，但因为疫情原因搁置了。最近他去店里看了一圈发现，购车优惠比预想的少太多了。销售人员告诉他，由于汽车缺芯，现在大部分品牌、车型，车价优惠能有已经不错了，并且店内已经没有现车，想要提车最少得等三个月才行。

在记者走访中发现，原价销售新车并不少见，还有部分车型出现了加价销售的情况。如皇冠陆放要加2万元，威尔法、埃尔法、奔驰大G等加价幅度甚至高达几十万元。并且加价车型不仅有高端车，合资车和国产车的部分车型也有这一现象。

“新车优惠力度整体大概下降了20%-30%。”一位北京百得利之星的销售经理告诉记者，因为芯片短缺，现在生产量少，燃油车一般提车需要2周，车价比以往平均涨2万元。除了车价优惠下降了，交车的时间也比以前更久了。

二手车

收购价大幅上涨

在新车等车时间长，价格大幅上涨的情况下，高保值的二手车，成了市场的“抢手货”。北京花乡的一位二手车商告诉记者，二手车市场热销的雅阁、CR-V等车型，近日二手回收价大幅上涨。有的车龄在一年内、车况极佳的二手车，直接挂出了与新车一样的价格。如丰田普拉多新车售价约50万元，3年车龄的二手车却仍能卖出50万元的价格。此外，部分进口二手豪车，如宝马4系、5系、保时捷918等，价格比去年同期上涨10%~20%。

“现在二手车比新车更抢手，其中准新车尤为突出。”花乡二手车市场的刘姓销售告诉记者，因为目前很多新车都要预订，而二手车都是现货，导致一些消费者选择二手车。“市场上准新车的量本来就不多，价格一直就抬得比较高，现在新车优惠力度下降，就更紧俏了。”

“基本新车涨价多少，二手车也跟着涨价多少。”这位刘姓销售告诉记者，尤其车龄在1~3年，使用公里数在5万公里以内的二手“准新车”，新车优惠减少四五万元，二手车的价格也会跟着涨价四五万元。部分车龄在5年以上的二手车，涨幅并不算太明显。

准新车

有车企原价回购准新车

据了解，目前，江苏、福建、山东、天津、四川等多个地区的豪华车企部分4s店均推出了以开票价回收二手车的活动。

宝马品牌经销商成都宝悦汽车有限公司9月15日在其官方微信公众号中推送的一条消息就显示：“只要是2020年10月1日以后上牌的BMW 3系、X3(不含新能源车），行驶里程不超过1.5万公里，符合准新车车况，我们以当时开票价回收你的爱车。”另一家宝马经销商在其海报中表示，对于在2020年1月1日至2021年7月31日新车上牌的宝马3系全系、4系全系、5系全系、X3全系，公里数不超过15000公里，无事故、无结构损失，经检验后可享发票价回购。活动截止日期为2021年10月31日。

经销商之所以罕见地以发票价回购二手车，原因是汽车芯片短缺导致部分二手车价格大幅上涨，甚至出现了二手车价格比新车还贵的“价格倒挂”现象。

专家

明年上半年或可缓解

中国汽车流通协会数据显示，今年8月，全国二手车市场交易量 149.82 万辆，交易量环比增长 2.69%，1-8月全国累计交易二手车1139.15万辆，同比增长 40.38%。商务部数据显示，7月，二手车交易量145.9万辆，同比增长15.7%；二手车与新车交易量之间的比例达到0.78，继续创新高。

对于“新车难提，二手车涨价”的现象，汽车分析师张翔表示，该种情况的发生说明汽车的产能满足不了订单的需求，而限制汽车产能的原因就是缺芯。现在大部分的合资车企、进口车企都面临缺芯的问题，而汽车芯片是垄断性很强的一个行业，全世界仅有几家公司能达到生产要求，目前比亚迪和特斯拉都在自主研发芯片，要想缓解这一情况，最少也要到明年上半年。

张翔同时表示，当下市民在买车时，不妨将目光放在本土自主品牌的车型上，因为该类车大部分使用的是低端芯片，受缺芯影响比较小；也可以多看看老款车型，这些车型的加价也并不是特别的多。 （记者 王荣辉）

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