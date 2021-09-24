人民网北京9月24日电 （记者许维娜）今年以来，我国工业经济运行稳定恢复态势不断巩固，显示出了较强的发展韧性。“今年以来，我国工业经济总体上保持平稳增长态势，工业增加值、投资、出口等稳中加固。”国家发展改革委产业司副司长霍福鹏在24日召开的惠企纾困专题新闻发布会上表示，从具体表现看，主要呈现“四个持续”的特征。

一是走势持续回升。增加值方面，1—8月规模以上工业增加值同比增长13.1%，两年平均增长6.6%，总体保持平稳。出口方面，8月份规模以上工业出口交货值同比增长14.8%，较上月加快3.8个百分点，其中医药制造、汽车、金属制品等行业保持较快增长。投资方面，1—8月制造业投资同比增长15.7%，高于全部投资增速6.8个百分点。

二是结构持续优化。8月份，高技术制造业增加值同比增长18.3%，较上月加快2.7个百分点，对工业增长的贡献率显著提升。装备制造业增长态势较好，8月份增加值同比增长5.8%，两年平均增长8.3%。1—8月，高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长25.8%、17.5%，制造业技改投资同比增长19.3%，今年以来持续高于制造业投资增速。

三是效益持续向好。1—7月，规模以上工业企业利润同比增长57.3%，两年平均增长20.2%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.09%，比去年同期提高1.43个百分点。在41个工业大类行业中，七成以上盈利规模超过疫情前水平。

四是活力持续增强。创新创业活力持续释放，市场主体不断增加。新业态持续活跃，1—8月，实物商品网上零售额同比增长15.9%，占比达到23.6%，接近1/4。新产品快速增长，新能源汽车产销量持续走高，1—8月产销分别完成181.3万辆和179.9万辆，为去年同期的2.9倍。8月，工业机器人、太阳能电池产量分别同比增长57.4%、41%。

霍福鹏表示，下一步，国家发展改革委将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力保持工业经济运行在合理区间。

霍福鹏还表示，精准支持实体经济发展，统筹推进企业降成本各项重点工作，落实各项惠企政策，加大对创新的支持力度，提升融资服务水平，增强人才要素保障，持续优化营商环境，做好跨周期调节，有效引导社会预期、增强市场信心。同时，强化创新驱动引领，加快推动传统产业改造提升，加快发展先进制造业，加快推动先进制造业和现代服务业深度融合发展，着力破解关键核心技术“卡脖子”问题，加强产业基础能力建设，提升产业链供应链现代化水平。

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