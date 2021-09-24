人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

发改委：我国工业经济总体保持平稳增长 呈现四特征

2021年09月24日20:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月24日电 （记者许维娜）今年以来，我国工业经济运行稳定恢复态势不断巩固，显示出了较强的发展韧性。“今年以来，我国工业经济总体上保持平稳增长态势，工业增加值、投资、出口等稳中加固。”国家发展改革委产业司副司长霍福鹏在24日召开的惠企纾困专题新闻发布会上表示，从具体表现看，主要呈现“四个持续”的特征。

一是走势持续回升。增加值方面，1—8月规模以上工业增加值同比增长13.1%，两年平均增长6.6%，总体保持平稳。出口方面，8月份规模以上工业出口交货值同比增长14.8%，较上月加快3.8个百分点，其中医药制造、汽车、金属制品等行业保持较快增长。投资方面，1—8月制造业投资同比增长15.7%，高于全部投资增速6.8个百分点。

二是结构持续优化。8月份，高技术制造业增加值同比增长18.3%，较上月加快2.7个百分点，对工业增长的贡献率显著提升。装备制造业增长态势较好，8月份增加值同比增长5.8%，两年平均增长8.3%。1—8月，高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长25.8%、17.5%，制造业技改投资同比增长19.3%，今年以来持续高于制造业投资增速。

三是效益持续向好。1—7月，规模以上工业企业利润同比增长57.3%，两年平均增长20.2%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.09%，比去年同期提高1.43个百分点。在41个工业大类行业中，七成以上盈利规模超过疫情前水平。

四是活力持续增强。创新创业活力持续释放，市场主体不断增加。新业态持续活跃，1—8月，实物商品网上零售额同比增长15.9%，占比达到23.6%，接近1/4。新产品快速增长，新能源汽车产销量持续走高，1—8月产销分别完成181.3万辆和179.9万辆，为去年同期的2.9倍。8月，工业机器人、太阳能电池产量分别同比增长57.4%、41%。

霍福鹏表示，下一步，国家发展改革委将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力保持工业经济运行在合理区间。

霍福鹏还表示，精准支持实体经济发展，统筹推进企业降成本各项重点工作，落实各项惠企政策，加大对创新的支持力度，提升融资服务水平，增强人才要素保障，持续优化营商环境，做好跨周期调节，有效引导社会预期、增强市场信心。同时，强化创新驱动引领，加快推动传统产业改造提升，加快发展先进制造业，加快推动先进制造业和现代服务业深度融合发展，着力破解关键核心技术“卡脖子”问题，加强产业基础能力建设，提升产业链供应链现代化水平。

(责编：崔元苑、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：我国工业经济总体保持平稳增长 呈现四特征
　　人民网北京9月24日电 （记者许维娜）今年以来，我国工业经济运行稳定恢复态势不断巩固，显示出了较强的发展韧性。“今年以来，我国工业经济总体上保持平稳增长态势，工业增加值、投资、出口等稳中加固。…
我国企业社保加速数字化转型?用工多元化成为常态
　　人民网北京9月24日电 （记者乔雪峰）9月24日，《中国企业社保白皮书2021》（以下简称《白皮书》）在第九届中国企业社保高峰论坛上发布。《白皮书》显示，2021年，企业社保在险种覆盖面、及时性、基数合规方面稳中略降，企业社保合规之路仍任重道远。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部