人民网北京9月24日电 （记者乔雪峰）9月24日，《中国企业社保白皮书2021》（以下简称《白皮书》）在第九届中国企业社保高峰论坛上发布。《白皮书》显示，2021年，企业社保在险种覆盖面、及时性、基数合规方面稳中略降，企业社保合规之路仍任重道远。

与此同时，企业社保认知态度日趋成熟，认为社保“对企业很重要”的企业逐年上升，达到63.4%；企业设置社保管理专岗比率由48.8%升至51.9%，同比上涨3.1%。此外，企业社保第三方外包趋势稳定，社保泛外包率达40.5%，专业化的人力资源共享服务被更多企业选择。

“在调研受访者中，78.4%受访者为人力资源从业者，其中45.5%是HR管理级。”众合云科创始人兼CEO余清泉表示，在本年度调研阶段，主要针对企业人力资源从业者进行了问卷投放，共有4901家中国企业参与调研，精准触达371575人次。

当前，在新经济浪潮之下，企业用工也经历了新一轮的资源调配。用工多元化正在成为常态，受访4901家企业中，劳动用工的多元化尝试已经蔚然成风，其中，有46.5%的企业使用过派遣外包员工，29.1%的企业使用过兼职员工，28.1%的企业使用过退休返聘员工。

此外，余清泉指出，约43.9%的企业未来一年内有进一步新增灵活用工的计划。多元化、市场化的用工模式为企业带来了有力的组织保障、用工机制灵活、降低人力成本、分散经营风险等优势，但另一方面对企业在社会化效率、合规性要求以及组织管理等方面提出了新的要求与挑战。

从EXCEL手工制表核算到使用ERP或E-HR等人力资源软件工具，数字化转型已成为企业HR减负增效的重要抓手。调研显示，已经有25%的企业采用数字化软件工具开展社保缴费核算，比去年的11.6%有大幅提升。

此外，第三方社保外包服务商也加速数字化发展进程，推出“Software+Service”（社保核算工具+经办外包服务）整体解决方案，为企业提供一站式服务。

在员工保障方面，除社保外，34%的企业购买了补充医疗保险，35%的企业购买了意外伤害保险，社保+商保搭配的多层次综合保障模式开始被更多企业选择，以福利视角、员工视角设计薪酬福利体系建设成为大势所趋。

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