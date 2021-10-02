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防止未成年人沉迷网络游戏举报平台上线

2021年10月02日09:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京9月30日电  （记者史竞男）为督促游戏企业切实履行主体责任、严格执行防止未成年人沉迷网络游戏相关要求，发挥社会各方面监督作用，国家新闻出版署防止未成年人沉迷网络游戏举报平台9月30日正式上线运行。

　　据介绍，举报平台专项受理群众关于游戏企业防沉迷相关问题的举报，包括实名认证违规举报、时段时长违规举报、充值付费违规举报等，举报线索一经核实，有关部门将对违规游戏企业进行严厉查处。

　　举报平台网址为：http://jubao.chinaso.com。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月02日 06 版）
(责编：申佳平、陈键)

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