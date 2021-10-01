人民网北京10月1日电 （记者王连香）据交通运输部消息，国庆节假期首日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量6302万人次，环比增长23.8%，比2019年同期下降30.0%，比2020年同期下降3.1%。其中，铁路预计发送旅客1432万人次，环比增长16.2%，比2019年同期下降16.4%，比2020年同期下降5.1%。公路预计发送旅客4650万人次，环比增长27.2%，比2019年同期下降34.5%，比2020年同期下降3.7%。水路预计发送旅客68万人次，环比增长38.2%，比2019年同期下降57.6%，比2020年同期下降4.6%。民航预计发送旅客152万人次，环比下降1.8%，比2019年同期下降9.3%，比2020年同期下降7.7%。

据中国气象局预报，国庆假期期间，四川盆地、西北地区东部、华北、黄淮北部、东北地区南部等地有较强降雨，江南、华南持续高温少雨，北方有一次中等强度冷空气过程，新疆北部气温明显偏低，无大范围持续性雾和霾天气，假期后期可能有台风影响华南沿海等地。10月3日—10月7日，山西、陕西、甘肃境内二广、荣乌、包茂、青银、福银、兰海等高速部分路段易受到强降水造成的路面积水、路面湿滑及次生灾害影响，路段管控风险等级高。

据了解，2021年国庆节假期，北京市域内预计高速公路日均交通量约230万辆，峰值将达约246万辆。轨道交通日均客运量预计700.9万人次，将适时延长运营时间、加强客运组织、及时疏散客流；地面公交日均客运量455.5万人次，将开行专线、增加运力，切实保障天安门区域、全市景点周边、“六站两场”交通出行。

长三角地区行驶车辆预计达7483万辆次，其中7座以下小型客车占总流量比例约88%。假期首日长三角路网将迎来出行高峰，预计为节日期间单日流量首位，假期第五天为节日后程出行高峰。

广东省假期高速公路日均车流约760万车次，较2020中秋国庆假期日均增长约15%；期间，大湾区日均车流约400万车次，出、入省车流总量超过400万车次，高峰日出、入省车流将高达50万车次、40万车次。

交通运输部相关负责人介绍，根据以往国庆出行情况和今年旅游出行需求，四川省交通运输部门研判认为成都区域绕城高速成绵至成南段（白鹤林枢纽至螺蛳坝枢纽）、成安渝至成南段（成洛枢纽至螺蛳坝枢纽）、双流机场至成雅段（机场枢纽至白家枢纽）、双流收费站、蜀源大道收费站将出现较为严重的拥堵情况。

该负责人表示，四川省交通运输部门为保障国庆期间成都绕城高速公路的安全畅通，一是在车流量大的情况下，采取人工引导方式进行客货分流，做好ETC专道的异常车辆的引导和处置。二是跟互联网公司联合研发了成都绕城高速“智慧眼”监测平台，建成838路高清视频点位、9套门架式情报板、33套悬臂式情报板，具备同时处理200路视频分析的能力，动态覆盖绕城650个监控点位，国庆期间可实现对绕城道路拥堵、异常事件、不文明行为、道路异常等自动检测、抓拍、录像和保存，并自动一键报警与路维人员联动，提升异常事件的感知发现效率和处置效率。

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