人民网北京10月1日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉， 10月1日，全国铁路迎来“十一”黄金周客流高峰，预计发送旅客1580万人次。铁路部门统筹做好疫情防控和运输组织工作，努力确保旅客安全健康出行。

9月30日，全国铁路发送旅客1232.8万人次，其中，北京局集团公司发送旅客112.6万人次，上海局集团公司发送旅客272.3万人次，广州局集团公司发送旅客202万人次，共开行旅客列车10930列，其中加开旅客列车1332列，运输安全平稳有序。

国铁集团相关负责人表示，针对国庆黄金周首日客流高峰，铁路部门统筹做好常态化疫情防控和假日运输组织工作，精准实施“一日一图”，最大限度实现铁路运力资源与客流需求的匹配，10月1日安排加开旅客列车1346列。

其中，沈阳局集团公司加开旅客列车84列，安排33组动车组重联运行，普速旅客列车加挂车厢81辆。呼和浩特局集团公司在京包高铁开行31对动车组基础上，增开呼和浩特至清河间5对高峰线列车，加开呼和浩特至鄂尔多斯间动车组1对，高峰时段实行动车组重联运行。

郑州局集团公司加开旅客列车20.5对，开行“牡丹号”“奇境栾川”“古都夜八点号”旅游列车。武汉局集团公司加开旅客列车93列，增开武汉往返北京的G4668/7次“夜间高铁”，开行武昌至恩施Y692/3次“武铁旅游号”专列。南昌局集团公司兴泉铁路、浦梅铁路首次投入“十一”假日运输，过渡期间在南昌、赣州、龙岩、清流、福州、厦门等城市间开行旅客列车4对。

南宁局集团公司增开直通广深、成渝、昆明及桂林、玉林、沿海等方向动车组，安排北京、沪杭、广深、成渝等热门旅游城市和沿海、玉林、贺州等区内重点方向动车组共987趟重联运行。成都局集团公司在成绵乐、成雅、西成、成渝、沪昆、安六、渝贵、渝万、成贵、渝利等短途客流高峰线路加开动车组127列，在宝成、兰渝、达成、峨攀等普速线路加开旅客列车33列。

兰州局集团公司开行“环西部火车游·金秋胡杨林”旅游专列、“环西部火车游·陇南直通车”包车游。乌鲁木齐局集团公司假日期间向喀纳斯、南疆等方向开行5趟旅游专列。

此外，上述负责人表示，各地铁路部门严格落实疫情防控要求，推出多种便民服务举措，努力为旅客群众创造平安健康、温馨舒适的出行环境。哈尔滨局集团公司严格落实站车测温、通风消毒、设置应急隔离席位等各项防疫措施，加强电梯扶手、门把手、进站闸机、安检设备、卫生间等重点部位消毒，保持公共场所空气新鲜、温度适宜、环境整洁；配合地方政府做好健康码、行程码、核酸检测报告查验工作，提醒旅客候乘车全过程规范佩戴口罩。

济南局集团公司济南站面向团体旅客推出专口进站、专区候车等“七专服务”，协调地方部门加强高峰时段交通疏导。潍坊站设立健康医疗服务点，由专业医护人员为旅客提供应急医疗服务。青岛西站在候车室配备智能消毒机器人，为旅客健康出行增添了一道保障。上海局集团公司在K92次列车上开展“对祖国母亲，大声说出你的爱”活动。假日期间，Y701次上海至嘉兴红色旅游列车举办“带着国旗去旅行”拍照打卡等活动，丰富广大旅客的红色之旅。

广州局集团公司广州南站最大化开启售退改窗口40个、自助售退取票机132台、实名制验证通道94个、安检通道46条，并在实名制验证区域、安检区域设置老、幼、病、残、孕重点旅客通道和急客通道，保障旅客方便快捷出行。

昆明局集团公司昆明南站首次启用35台疫情防控智能闸机设备，可实现进出站体温检测和健康码查验同步完成、“秒速”通过，提高了旅客通行速度。青藏公司积极推行“用心用情”服务，在各列车上配备了小药箱、老花镜、针线包、防寒毯、哺乳帘等物品，以备旅客不时之需；引导旅客一人一菜一汤、两人两菜一汤、多人按人数采取“N-1”点餐，免费提供打包饭盒，倡导节约粮食、杜绝浪费。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。旅途中请全程做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康的旅行环境。

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