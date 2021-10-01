人民网北京10月1日电 （记者李栋）据农业农村部农情调度显示，截至9月末，全国秋粮收获已过两成，进度与上年相当。目前玉米、中稻、大豆等秋粮作物已进入成熟末期，部分已开始收获，双季晚稻处于抽穗至灌浆期，长势较好，丰收在望。

农业农村部相关负责人表示，近期北方大部出现多轮降雨天气过程，给秋粮收获带来一定影响，提醒各地要抓紧抢收已成熟作物，及时烘干晾晒；同时要抓紧抢排田间积水，为秋冬种做好准备。

农业农村部种植业管理司司长潘文博在农业农村部新闻发布会上曾表示，今年极端天气多发频发，给农业生产带来一定影响。我们国家地域辽阔，农业生产的过程也就是与自然灾害抗争的过程，抗灾夺丰收是多年来始终坚持的工作方针。总的来看，今年尽管局部地区农业灾情较重，但全国范围相对较轻。

目前夏粮已经丰收到手，全年粮食生产的大头在秋粮，秋粮的产量占全年75%以上。数字显示，1-7月全国农作物累计受灾6300多万亩，比去年同期少9000多万亩，比近5年同期少1.2亿亩。从受灾的面积来看，比去年同期呈减少态势。

“今年13个粮食主产省份中，除河南部分地区因强降雨长势较差外，其他地区秋粮作物长势较好，特别是东北地区玉米、水稻长势好于上年和常年，增产趋势明显。”农业农村部总经济师魏百刚在发布会上曾表示。

在虫害防治方面，今年是草地贪夜蛾入侵并在我国定殖危害的第三年，总体发生形势比较严峻。农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，通过采取加密监测、分区布控、分类施策的方式，加密布设高空灯，做好草地贪夜蛾“三区四带”的各项布防措施，有效减轻了草地贪夜蛾的发生和危害。

农业农村部近期提醒各地，要抓住降雨间隙，调度好机具，抓紧抢收已成熟作物，及时烘干晾晒，防止发芽霉变；对尚未完全成熟的田块要继续加强后期田间管理，促进灌浆成熟，黄淮海地区推行玉米适当晚收技术，提高单产；对有明水的地块要抓紧抢排田间积水，及时整地散墒，为秋冬种做好准备。

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