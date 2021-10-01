人民网北京10月1日电 （记者李彤）如何给家庭成员配置保险？发生金融纠纷怎样依法维权？互联网贷款如何“防坑破套”？消费者金融素养，被视为是金融市场深化发展的“基础设施”，有业界人士表示，目前我国金融消费者素养不断提升，但公众在金融知识方面仍存在不足。特别是老年人和青少年的金融素养相对较低，需要加强金融教育，做好风险提示工作。

从2013年起，每年9月，人民银行都会开展“金融知识普及月”活动。在此基础上，为进一步加大宣传力度，2019年9月，人民银行、银保监会、证监会、国家网信办统筹资源，共同推出了“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动，受到社会广泛关注。

在近期召开的媒体吹风会上，人民银行党委委员、副行长刘桂平介绍说，《消费者金融素养调查分析报告（2021）》显示，全国消费者金融素养指数为66.81，比2019年提高了2.04。“调查结果也提示了，社会公众在金融知识方面仍存在不足。例如，对分散化投资等概念的理解还不够，容易出现非理性投资行为，需进一步加强公众的金融教育，做好风险提示工作。”刘桂平说。

围绕提升金融普及月活动的有效性和针对性，刘桂平表示，通过两年一次的消费者金融素养问卷，能够有效了解金融消费者的需求，对其素养状况进行全方位、多角度、多维度的分析和画像，并根据画像来设计金融普及月活动的方案。

针对重点群体来看，人民银行金融消费权益保护局副局长尹优平在媒体吹风会上表示，我国消费者的金融素养年龄分布呈倒“U”型，老年人和青少年的金融素养水平相对较低，特别是老年人在适应金融数字化方面仍有明显的不足，依赖传统的渠道和方式来满足金融需求。“这就需要我们持续关注老年人在数字金融转型方面存在的风险，加大对老年人金融消费保护工作的力度。”尹优平说。

“金融诈骗看不到摸不着，却在年轻人的身旁。”围绕青少年群体，新网银行副行长徐志华在电子科技大学启动的金融知识进校园活动上建议，多听、多看、多学、多观察是第一要务，要丰富自身学识，提升金融素养，进而筑牢未来梦想。

新技术的新应用，也正在成为金融消费者素养提升的新方式。针对冒充银行保险机构实施诈骗的违法犯罪案件多发情形，河南银保监局指导省银行业协会、保险行业协会开发了“防诈小助手-河南省银行保险机构身份卡”微信小程序。小程序瞄准诈骗犯罪受害群众对正规金融机构缺乏了解，难以及时核实虚假信息真伪的痛点，提供了对辖内主要银行保险机构官方信息的快速查询功能。

(责编：崔元苑、吕骞)