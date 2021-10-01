人民网北京10月1日电 （记者杜燕飞）为建立个人银行账户服务长效机制，解决流动就业群体等个人工资卡开户难问题，人民银行日前发布《关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)。

《指导意见》强调，鼓励商业银行充分利用个人已开立银行账户跨行代发工资，不得因发放工资等原因强制要求个人在本银行新开立银行账户，不得将开立个人工资账户作为单位开立银行结算账户的前提。

充分利用存量个人银行账户发放工资

人民银行有关负责人表示，近期，一些地方的流动就业群体反映，到商业银行开户需出具各种证明文件，存在个人工资卡开户难等问题。为此，人民银行研究制定了《指导意见》。

针对开户痛点难点问题，《指导意见》提出16条改进服务意见，具体包括：

一是充分利用存量银行账户，推进开户难“源头治理”。鼓励商业银行充分利用个人已开立银行账户跨行代发工资，不增加个人负担、保护个人合法权益，不强制要求个人在本行新开户，并为个人提供便利的异地开立、补换卡等服务，减少个人因异地学习、工作、生活等原因新开户。

二是优化个人银行账户开户流程，推进开户难“系统治理”。改进商业银行客户身份识别方法，从识别规则、识别结果运用、识别渠道等推进优化服务系统治理，要求商业银行按照“风险为本”的原则优化开户流程。拒绝开户的，要予以复核。提供简易开户服务，充分利用外部有效数据交叉核实客户身份，减少对客户提交证明文件要求。

三是建立个人银行账户服务长效机制，推进开户难“综合治理”。从提升银行账户风险防控能力、改进考核机制、加强服务监督等三方面，推进优化服务综合治理，从根本上提升商业银行优化服务的能力，提出了包括建立跨行风险监测机制，建立健全账户分类分级管理体系，加强涉诈涉赌资金监测拦截，纠正开户考核机制，在银行营业网点公布“三级”服务监督电话等措施。

四是督促责任落实，推进开户难治理“见实效”。要求商业银行切实承担银行账户服务主体责任，实现涉案账户数量和开户难投诉数量的“双降”。人民银行及时纠正商业银行制度执行偏差。

建立健全个人银行账户分类分级管理

《指导意见》明确，人民银行指导商业银行推出个人简易开户服务，即在“风险为本”原则下，适当放宽开户条件，精简辅助身份证明材料，根据客户身份识别程度设定账户功能，并对简易开立账户建立事前承诺、事中监测和事后跟踪服务管理的全生命周期管理机制。

值得注意的是，当前电信网络诈骗和跨境赌博犯罪案件中，手机银行和网上银行大额转账成为非法资金快速转移的主要方式。2021年以来，多家商业银行相继实施银行账户分级分类管理，推动实现对广大正常客户的便利化服务。

《指导意见》明确，商业银行根据有关法律制度，结合客户身份、职业、年龄、交易需求等特征来综合判断客户风险，并提供与客户风险等级相匹配的账户功能，与客户约定手机银行、网上银行等非柜面业务的交易限额和验证方式等。对于客户超过正常资金支付结算需求而要求开通手机银行、网上银行大额转账的异常行为，纳入重点监测。此外，商业银行还将根据客户需求动态调整账户功能，确保分类分级管理不影响账户的正常使用。

该负责人表示，银行账户分类分级管理也为客户保护自身资金安全提供了便利，个人可以根据需要设定手机银行或网上银行的交易额度和身份核验方式等，一旦出现个人银行账户信息和密码被他人盗用等情况，可以有效保护资金安全。

“下一步，人民银行将指导各商业银行持续推动建立与我国经济发展相适应的高水平银行账户服务体系，让客户便利化办理银行账户业务成为常态，提升人民群众银行账户服务的获得感、安全感和幸福感。”该负责人表示。

(责编：崔元苑、吕骞)