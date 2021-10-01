人民网北京10月1日电 （记者杜燕飞）核科技创新在经济主战场大有可为。记者日前从中核集团首届科技创新发展论坛上获悉，截至今年8月底，我国大陆在运核电机组51台，装机容量为5326万千瓦;在建核电机组18台，装机容量为1902万千瓦，有力支撑了国民经济的快速发展。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标的建议》中指出，科技创新要“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”。

中国工程院院士、中国工程物理研究院高级科学顾问杜祥琬，中国工程院院士、北京航空航天大学教授王华明，中国科学院金属研究所二级研究员、中国科学院沈阳分院院长韩恩厚，清华大学软件学院院长、大数据系统软件国家工程实验室执行主任王建民等与会专家一致认为，这既是对中国核工业提出的高标准、严要求，也是为核科技创新的发展指明了方向，搭建了大有作为的广阔舞台。

核科技是由基础科学、技术科学及工程科学组成的综合性尖端学科，涉及学科多，研发周期长，代表了国家的科技实力，体现了大国地位和综合国力。

据中核集团总工程师雷增光介绍，经过30多年的自主创新，我国核能发展实现了长足进步。截至2020年年底，我国大型先进压水堆及高温气冷堆核电重大专项继续稳步推进；自主三代核电型号取得重大进展，“华龙一号”首堆示范工程并网发电，“国和一号”正式发布，示范工程建设进展顺利；小型反应堆示范项目前期工作有序推进；第四代核能技术的研发正在加紧布局。同时，我国大力发展核特色医疗，自主研制了多种放射性核素药物，核医疗技术取得了可观的进步。

与会专家指出，一直以来，核科技创新在世界科技前沿、在经济主战场、在满足国家重大需求方面、在保障人民生命健康等方面大有可为。在助力我国实现碳达峰、碳中和目标的过程中，核科技创新也将发挥着重要作用。

“实现碳达峰、碳中和目标，必须依靠科技创新，并且是全行业、高质量、高速度的科技创新。在此背景下，核能的重要性更加突显，在碳达峰、碳中和攻坚战中将大有可为。”中核集团总经理、党组副书记顾军表示，目前，中核集团已经建立起了完整的核工业科技创新体系，拥有23家科研院所、16个国家级研发平台、8个部委级研发平台以及近50个集团级研发平台，有信心抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，助力我国核工业快速发展。

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