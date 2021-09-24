人民网记者 赵竹青

当今信息社会，信息如同阳光、空气和雨露一样，已成为每个人生存发展不可或缺的基本要素。如何让老年人、残疾人等特殊群体能够没有门槛、平等便捷地获取信息，顺畅地使用互联网等新一代智能“基础设施”，成为国家现代化建设的一道必答题。

为从根本上解决老年人、残疾人使用互联网困难的问题，自2021年1月起，为期一年的“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”在全国范围内落地实施。全社会掀起“适老化改造”热潮，推动信息化社会建设成果充分惠及每一个人。

真抓实干，帮助特殊群体跨越“数字鸿沟”

当今中国已进入全面信息社会，以互联网信息通信技术为先导的智能技术，深刻改变着人们的生产生活。对老年人、残疾人等群体而言，信息无障碍较之于城市设施无障碍，具有同等甚至更为重要意义。

为此，作为政府主管部门，工业和信息化部牵头组织此次专项行动，并在工作要求方面作出了一系列部署：2020年12月24日印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案的通知》，对专项行动相关工作进行了部署；2021年4月6日印发了《关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知》，明确专项行动施行的标准规范、技术能力的评测要求、标识授予办法和将此纳入企业信用评价等工作要求，以及完成改造的时间，加快推进互联网应用适老化及无障碍改造工作。

在组织落实方面，目前全国各省市都已建立了高效、通畅沟通机制。其中，北京、上海、广东、浙江和江西等5省市政府，在推动首批优先推动单位网站适老化及无障碍改造外，已开展本区域各级政府及社会化网站的适老化改造工作。

在改造指导方面，中国互联网协会作为标准规范解读和技术改造的指导单位，集中了国内有关专家、专业机构和技术公司为各省市及各网站开展工作提供支持。据不完全统计，中国互联网协会已经组织开展了200多场的解读规范和技术交流线上会议，同时为包括首批优先推动单位和其他参与单位提供解决方案商定、技术应用讲解等近3000次的交流。

此外，还以公益方式进行兜底。本次专项行动的目标任务是，通过开展首批优先推动网站的适老化及无障碍改造，为加快推动充分兼顾老年人、残疾人需求的信息化社会建设奠定基础。据中国互联网协会信息无障碍工作委员会副秘书长黄畅介绍，专项行动从根本上杜绝网站的无障碍服务不好用、不能用等问题出现。他解释道，为确保首批推动单位的网站全部达到要求，专项行动将引入“中国政务信息无障碍公益行动”机制，对首批推动的政府网站和残联网站提供公益免费改造的兜底支持。技术方式采用的是目前全球最为领先的“中国政务信息无障碍服务体系”核心智能技术。黄畅介绍，近日，国办信息公开办下发了〔2021〕28号文件，为推进政府、残联组织、文教卫等公共事业和非营利组织单位的网站适老化及无障碍的集约化改造，“中国政务信息无障碍公益行动”将会提供持续支持。

全面动员，构建“信息无障碍社会”

记者了解到，专项行动部署以来，从政府部门到各行各业，一大批关系国计民生的公共服务平台，均在适老化、无障碍等方面作出了积极行动。

政府网站方面有：中国政府网、外交部网站、卫生健康委网站、教育部网站、中国气象网和31个省级政府网站，共36个网站。据了解，中国政府网高度重视互联网应用的适老化和无障碍改造工作，自2021年2月起，对包括中国政府网的中英文网站和国务院客户端（安卓、iOS）及运行在第三方平台的应用程序等政务新媒体全面进行了工作部署，是专项行动迄今为止，改造范围最广、最全面、最深入的单位。外交部、卫生健康委、教育部、中国气象网和各省级政府网站适老化及无障碍改造工作正在有序深入进行中。其中，部分省级人民政府网站适老化及无障碍已经上线运行服务。

残疾人组织网站方面有：中国残疾人联合会网站和31个省级残疾人联合会网站，共32个网站。据悉，中国残疾人联合会网站和绝大部分各省残疾人联合会网站，为我国开展网站无障碍改造较早的单位，目前各级残联网站均在按照国家相关规范要求，对网站的适老化和无障碍功能进行深入完善。

新闻媒体网站方面有：人民网、新华网、中国网、央视网、国际在线、求是网、中国日报网、中国青年网、中国经济网、中国新闻网、搜狐网、腾讯网、网易网、澎湃新闻网和今日头条，共15个网站。人民网和新华网作为“美丽中国--中国政务信息无障碍公益行动”媒体支持单位，在2013年就完成对网站的无障碍改造。据了解，人民网、新华网、中国网、央视网和求是网的适老化及无障碍深入改造工作已完成。今日头条、搜狐网、腾讯网、网易网和澎湃新闻网等社会主流媒体网站改造工作基本完成。

交通出行网站方面有：中国国际航空、中国东方航空、中国南方航空、海南航空、深圳航空、中国铁路12306、携程、去哪儿、艺龙旅行网、蚂蜂窝、8684公交网、途牛旅游网和住哪儿，共13个网站。目前，海南航空和中国铁路12306已完成网站适老化及无障碍改造工作，并已上线服务，其他单位的网站改造工作正在进行中。

社交通信网站方面有：中国电信网上营业厅、中国移动网上营业厅、中国联通网上营业厅、新浪微博和知乎，共5个网站。其中，作为电信接入服务商的中国电信网上营业厅、中国移动网上营业厅、中国联通网上营业厅等3个网站，目前的适老化及无障碍改造工作已经完成，服务已上线运行。新浪微博和知乎网站的适老化及无障碍改造工作尚在计划中。

生活购物网站方面有：京东商城、阿里巴巴、淘宝网（包括天猫）、苏宁易购、当当网、国美电器网上商城和孔夫子旧书网，共7个网站。据了解，京东网、苏宁易购和国美电器网上商城的网站适老化及无障碍改造工作基本完成，近期有望上线服务。阿里巴巴、淘宝网（包括天猫）、当当网和孔夫子旧书网4个网站的适老化及无障碍改造工作尚在计划中。

搜索引擎网站方面有：百度和搜狗，目前这2个网站基本完成了适老化及无障碍改造工作。其中，搜狗的移动网站也完成了适老化及无障碍改造，并将在近期上线服务。

金融服务方面有：中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行和中国交通银行共5个网站。据了解，中国工商银行、中国农业银行和中国银行3个网站已完成改造工作，中国建设银行和中国交通银行的网站适老化及无障碍改造工作正在进行中。

目前，在网站的适老化及无障碍改造方面，完成建设提交评测申请表的单位有：江西省、海南省、福建省、吉林省、云南省、内蒙古自治区的省政府门户网站；广西省残联、福建省残联、甘肃省残联的门户网站；中国移动和中国联通网上营业厅；搜狐网、腾讯网、网易网、澎湃网等网站；12306网站、携程网；苏宁易购网、国美电器网上商城网；中国银行、中国工商银行、中国农业银行等网站。据悉，目前网站适老化及无障碍服务能力评测工作正在有序开展中。

(责编：赵竹青、吕骞)