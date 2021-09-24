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农业农村部：“十四五”期间能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右

2021年09月24日14:51 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电 （记者李楠桦）近日，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》（以下简称《方案》）。《方案》明确，“十四五”期间，以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。

农业农村部介绍，《方案》是在已发布的《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》基础上，将相关调控政策措施进一步具体化的操作性文件，填补了生产端逆周期精准调控的政策空白，为稳定生猪生产、保障市场供应提供了有力的政策工具，对促进生猪产业持续健康发展具有重要意义。

据了解，《方案》从生产环节入手，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，关口前移，锚定正常存栏水平，预调早调微调，稳固基础生产能力，从而避免生产大起大落、价格大涨大跌。

《方案》提出，要坚持预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则，落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制，分级建立生猪产能调控基地，构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制。

《方案》明确，“十四五”期间，全国年出栏500头以上的规模猪场（户）保有量稳定在13.7万个以上。对年出栏1万头以上的规模猪场和国家生猪核心育种场，按照猪场自愿原则，建立国家级生猪产能调控基地并挂牌。全国能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。根据能繁母猪月度存栏变化的不同情形，划分绿色、黄色和红色3个调控区域，并明确相应的调控措施。

《方案》要求，各地要建立完善生猪生产和市场监测预警体系，合理引导市场预期，加大政策支持力度，不断提高生猪产能调控能力。农业农村部将定期组织考核各省份生猪产能调控工作落实情况。

农业农村部相关负责人表示，广大养殖场（户）应合理安排生产节奏，延迟能繁母猪补栏，加快淘汰低产母猪，适当压减生猪产能，使能繁母猪存栏量下降至合理水平。

(责编：李楠桦、吕骞)

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