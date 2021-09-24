人民网北京9月24日电 （记者王连香）日前，交通运输部海事局印发《全要素水上“大交管”建设工作方案》（以下简称《方案》），统筹构建全要素集成的水上“大交管”管理模式，加快推进构建“多维感知、高效协同、智能处置、优质服务”的现代化、智能化水上交通动态管控新格局。

《方案》指出，建设全要素水上“大交管”，将重点实现以下目标：一是全水域覆盖，海事监管与服务全面覆盖我国内河、沿海及国际重要通道，实现水上监控目标“看得见、听得到、传得回”。二是全数据集成，实现数据资源跨部门、跨行业、跨区域流动共享，实现基于大数据分析的决策研判及可视化展示。三是全业务协同，实现水上交通安全管理、现场监督执法、海事业务办理、应急处置、综合服务等业务高度融合高效协同。四是全要素管理，统筹行业要素、管理要素和社会要素，建立共建、共治、共享的水上交通安全监管大格局，推动涉水事务由条块分割向全要素管理转变。

交通运输部海事局官微截图。

《方案》提出，一是建立以水上“大交管”中心为中枢的运行机制。在分支海事局、直属海事局层面分别建立港口和区域水上“大交管”中心，通过优化业务流程，实现船舶交通管理、海事远程监控、综合执法与应急事件处置为一体的水上“大交管”运行机制。二是提升大数据应用和智能化水平。建设包括船舶、船员、港口等行业要素为主的数据中心，建立与涉海协作单位的数据共享机制，统一搭建基础地理信息基础和应用平台，加快推进全国统一的监管指挥平台建设，为各级水上“大交管”智能化运行提供智能化支撑。三是全面加强基础设施建设。推进建设海事保障基地，大、中型海事执法船，强化配备水上巡航飞机、多功能海事单兵装备，加强深远海航标船、测量船配备，全面推进感知和通信网络建设，为海上执法提供装备设施保障和监控通信技术支持。

据交通运输部相关负责人介绍，去年以来，交通运输部提出推进“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系建设，海事系统同步推进水上交通动态管控体制机制改革。为推进《方案》落实，交通运输部海事局将在上海、浙江、江苏开展建设全要素水上“大交管”试点工作，形成可复制可推广的经验做法，逐步在全国推进实施。

交通运输部表示，水上交通安全直接关系到国际国内物流链供应链的畅通，是影响航运业高质量发展的重要因素，也是加快建设交通强国的重要环节。目前，我国90%的外贸货运量和40%的内贸货运量通过水上运输完成，特别是自新冠肺炎疫情发生以来，航运市场持续升温，水上船舶流量更是大幅增加，在部分较为繁忙水域，如长江口及附近水域、宁波舟山港，船舶日均流量达3300艘次、3500艘次。

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