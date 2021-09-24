人民网北京9月24日电 （记者王震）2021年世界互联网大会乌镇峰会将于9月26日到28日举行。今年的“乌镇峰会”共设置20个分论坛。论坛将重点探讨哪些热点议题？又有哪些看点令人期待？一起先睹为快！

“乌镇峰会”详细日程来了！

开源生态、网络数据治理、网络谣言共治、互联网公益慈善与数字减贫、互联网企业责任……金秋九月，来自全球的参会嘉宾再次汇聚于水乡乌镇，围绕网络空间热点议题，共商全球互联网治理之道。

资料来源：2021年世界互联网大会乌镇峰会官网（最终议程以大会官网信息为准）。

今年的“乌镇峰会”有哪些看点？

——线上+线下 近2000名代表参会

“大会期间，我们将同线下和线上近2000名来自各国政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库、科研机构的代表共同围绕大会主题展开交流。”国家网信办副主任赵泽良表示，今年大会还将首次开通视频会议直播平台，国内外嘉宾将通过线上线下平台共商全球互联网治理之道，共享全球互联网发展经验。

——聚焦前沿科技 设置20个分论坛

大会围绕全球网络空间焦点热点共设置20个分论坛，在保留传统特色论坛基础上，还将聚焦5G、人工智能、开源生态、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点设置议题，充分回应国内外各方对数据治理、网络法治，以及对互联网企业社会责任、互联网公益慈善与数字减贫、全球抗疫与国际传播等的普遍关切。

——三大板块活动 让科技之光照亮乌镇

记者了解到，在世界互联网领先科技成果发布活动上，将有15项左右顶级互联网科技成果亮相，体现当今全球互联网前沿领域技术的新层次与新高度；在“互联网之光”博览会上，300余家中外企业积极参与展示人工智能、大数据、网络安全等领域的最新技术产品；“直通乌镇”全球互联网大赛将继续以创新创业竞赛形式，探索互联网发展的新技术、新模式、新业态。

——实践案例 生动讲述网络空间国际交流合作故事

今年大会还将首次举行“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例展示活动，从网络基础设施建设、网上文化交流、网络经济创新发展、网络安全保障和网络空间治理等实践路径，全面展现最佳实践案例，生动讲述网络空间国际交流合作故事。

(责编：王震、吕骞)