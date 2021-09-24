人民网记者 车柯蒙

瓜果“长”在空中伸手可摘、自动化无土栽培的蔬菜郁郁葱葱……走进广州一家蔬菜工厂，现代化农业气息扑面而来。

“创新是创业的根本，在这一过程中，税收政策给企业发展注入底气。”广州绿沃川高新农业科技有限公司董事长蒋官顺表示，在公司初创期，税务部门推送的《广东省支持现代化农业产业园发展税费政策措施指引》，涵盖108项税费政策措施，辅导产业园对照享受，帮助企业快速了解、掌握税费政策和办税流程。

“今年，税务部门送来了广东省税务部门编发的《全面推进乡村振兴税收优惠政策指引》，里面包括推动涉农产业发展、激发乡村创业就业活力等8大类112项优惠政策，让我们更有信心把政策红利转化为发展优势。”蒋官顺说。

9月23日，第四个中国农民丰收节如约而至。统计数据显示，今年我国极端天气多发，局部地区灾情较重，但丰收的基本面仍然较好。我国在“三农”领域突出的抗风险能力和巨大的韧性活力，离不开农民的勤劳付出，更离不开科技的支撑作用。

当前，绿色生态农业技术加快落地生根，新型农机的广泛应用更是让农业生产变得越来越便捷、高效、智慧。在我国各地，税务部门为服务好绿色生态农业发展，在精细服务方面做足文章，鼓励科技研发相关税费政策的实施和精细的纳税服务，为农业科技研发增添底气，为绿色兴农增动力。

湖南省长沙市是今年全国农民丰收节3个主场活动举办地之一。在浏阳市沿溪镇沙龙村，有一个被称为“蔬菜公园”的地方，大片大片的菜畦错落有致地分布在山林阡陌之间。据沙龙村新丰蔬菜种植专业合作社负责人周福初介绍，“蔬菜公园”由当地13个蔬菜种植专业合作社组成，而新丰就是其中之一。

国家税务总局浏阳市税务局工作人员将政策红利送进蔬菜大棚。受访者供图

近年来，随着消费者对有机蔬菜的需求不断增加，合作社一直致力于引入先进种植技术，提升菜品质量。记者了解到，2021年初，为适应生产需要，合作社急需资金建设水肥一体化、智能化温室大棚及冷库等项目。了解情况后，作为合作社“税收营商专员”，来自国家税务总局浏阳市税务局的陈崇亮迅速通过“税银互动”项目，帮助其顺利获得贷款150万元。

在我国农业现代化发展进程中，让新技术落地生根，让农民学得会、用得上，关键在人才支撑。

2015年，浙江省在全国率先提出“农创客”概念并开展“农创客”培育工作。数据显示，经过几年来的扶持和培养，目前浙江省从事农业种养业的大学毕业生已突破5000人。浙江省税务部门积极落实创业就业相关税费优惠政策，加大对“农创客”的扶持力度，帮助他们实现青春梦想。

在今年全国农民丰收节主场活动的另一个举办地——浙江省嘉兴市，“农创客”用知识为现代农业注入了新的活力。在由嘉兴市代管的海宁市，宁蓝果业科技公司车厘子种植基地内，一簇簇车厘子挂在枝头。95后的季鸣是这家基地的负责人，据季鸣介绍，企业成立以来享受税费优惠达10万余元，“税银互动”项目为企业量身定制的涉农贷款方案，实实在在地帮助企业解决了资金难题。

在山东寿光，税务部门围绕深入推进蔬菜绿色发展，进一步提升寿光蔬菜内在品质，主动靠前服务，结合企业行业特点和发展需求，打造“线上辅导-快速响应-对点答疑”的一站式管理与服务模式，确保税费优惠政策直达快享。

在山东寿光，税收红利助力提升寿光蔬菜品质。受访者供图

“在税收政策红利和纳税服务便利的双重保障下，我们为大家提供优质新鲜蔬菜的信心和底气更足了。”山东省寿光蔬菜产业集团有限公司总经理王志刚表示。

“农业生产运用上了新技术，消费者吃上了有机食品，税务部门也将运用智慧税务手段，让农业合作社等市场主体享受‘一网通办’‘掌上办税’等服务，使其办税省心、生产安心、政策暖心。”国家税务总局长沙市税务局党委书记、局长罗旻表示，将全力落实涉农税费优惠政策，帮助企业解决技术升级、扩大经营难题，努力为农业科技发展贡献更多的税务力量。

上海交通大学农业与生物学院教授、博士生导师张才喜表示，现代农业发展需要在财政、税收和科研等政策激励下，进一步汇聚起资源要素的合力，将人才、资金、技术等拧成一股绳，把先进的生产理念、生产技术和营销方式融合起来改造传统农业，加快我国农业现代化发展的步伐。

(责编：刘佳、吕骞)