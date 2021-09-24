人民网北京9月24日电 （记者杨曦）日前，由国家统计局、科学技术部、财政部联合发布的《2020年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）显示，2020年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入继续保持较快增长，投入强度持续提升，为抗击疫情和全面建成小康社会提供了有力保障。

创新是引领发展的第一动力。国家统计局社科文司统计师张启龙在解读《公报》时表示，2020年，以“减税”替代“直补”支持创新政策取得良好成效，企业研发活动积极性持续提升。相关部门明确将制造业企业研发加计扣除比例由75%提高到100%，有望带动企业进一步加大科技创新投入、提高技术能力和产业链供应链水平。

“十四五”时期，我国经济发展更加追求质量和效益，加强科技创新则是重要着力点。记者梳理发现，近期各地区密集出台相关文件和政策，为企业创新发展增添动力，从而进一步推动我国科技创新和产业升级，助力高质量发展。

量化目标、强化支持

地方密集出台《规划》引领创新发展

在经济转型升级，强调高质量发展的背景下，各地方对高新技术企业的政策支持力度加强，并相继提出相关产业的“十四五”发展量化目标。

《海南省高新技术产业“十四五”发展规划》提出，到2025年，海南高新技术产业取得跨越式发展，高新技术产业产值突破8000亿元，产业增加值占地区生产总值比重达到15%，高新技术企业达到 3000家。力争全省战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到18%，总额突破万亿元，成为支撑全省经济发展的新动能。

《江苏省“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，到2025年，全省软件和信息技术服务业规模力争达到1.6万亿元，软件和信息技术服务业高质量发展水平处于全国最前列。围绕高端软件、重点行业应用软件等领域培育10家百亿级头雁型软件企业，30家国家重点软件企业，300家省级重点软件企业，建成1个国家级软件产业集群。

《北京市国资委国有经济“十四五”发展规划》提出，要引导企业加大在创新能力体系和高精尖产业领域的投入力度，推动国有资本向产业链关键环节和价值链高端集中，加快攻克一批“卡脖子”技术，探索新技术、新业态、新模式，培育一批具有产业生态主导力的“链长”企业。“十四五”时期，市管国企研发经费投入累计不低于2000亿元。

服务优化、资金加码

地方助力专精特新企业发展壮大

中小企业蓬勃发展，为保持我国经济健康发展提供重要支撑。前不久，工信部、财政部等六部门提出，“十四五”期间要培育1万家专精特新“小巨人”企业。为响应国家政策，各地区正积极引导企业聚焦实业、专注主业，在细分行业领域精耕细作、创新发展、做优做强。

贵州省工业和信息化厅相关负责人近日表示，“十四五”期间，贵州省计划每年培育认定省级专精特新中小企业100户以上，将从鼓励企业加强技术创新和科技成果转化、深入推进企业数字化赋能、促进中小企业培育孵化、支持中小企业公共服务示范平台和服务机构为企业提供公共服务等方面加强专精特新企业的培育工作。

重庆市日前印发《重庆市专精特新“小巨人”企业服务行动方案》指出，接下来该市将汇集中小企业需求，提供人才培训与引入、产品检测服务、融资服务、技术创新、工业设计等一系列精准服务，协助企业研发攻关关键核心技术，协调市内大型企业向“专精特新”中小企业开放资源、共享数据等。

云南省工业和信息化厅有关负责人表示，力争在“十四五”期间，培优培精100户左右国家级专精特新“小巨人”企业、300户以上省级专精特新“小巨人”企业，2000户左右省级专精特新“成长”企业。对专精特新“小巨人”企业的新建项目、技术改造、研发能力提升、管理能力提升、信息化建设等方面的项目，省级专项资金予以重点支持。

(责编：刘佳、吕骞)