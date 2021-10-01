人民网北京10月1日电 （记者杜燕飞）“你听说过核吗？”“提起核你会想到什么？”日前，作为 2021年全国科普日核科普联合行动、走进新国企活动，在中核集团第七届“核你在一起”科普开放周活动现场，播放的一则街采短片展示着当前公众对核技术的了解情况，核科普走上街头，融入公众。

“核技术在工业、农业、医疗卫生、环境治理等方面均得到广泛应用，与老百姓的生活息息相关。”活动现场，中核集团华龙一号总设计师邢继告诉记者，在工业领域，采用辐射技术来处理材料，特别是高分子材料，已被广泛应用于居家生活和工业生产之中，提升了材料的抗老化、抗高温性。在农业领域，通过辐照可以育种，培养产量更高、抗病能力更强的农作物品种。辐照技术在农产品加工中应用，可以使产品保鲜，利于长期储存，可以杀灭病菌，能够防腐，不会有残留污染。在医疗卫生领域，辐照技术已经成为肿瘤治疗的三大主要技术之一，射线技术也能够在早期发现人体中潜在的问题，为肿瘤诊断提供参考。

业内人士认为，核安全是国家安全的重要组成部分，关乎行业发展，关乎公众健康，关乎环境安全，关乎社会稳定。开展核安全公众沟通，是维护核安全、推进核安全治理体系和治理能力现代化的重要环节。

参加活动的嘉宾认为，核电是我国能源转型发展和实现碳达峰、碳中和目标的重要力量，其发展更离不开公众的信任与支持。要在确保核安全万无一失的同时，做好核科普宣传和公众沟通工作，逐步消除公众因对核电技术不了解不熟悉而产生的疑虑，增加全社会对发展核电的支持和认可，为核电发展营造良好舆论氛围和社会环境。

“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”中核集团董事、党组副书记李清堂表示，一直以来，中核集团高度重视核能公众沟通工作，近年来进行了很多有益的探索和尝试，引导广大公众探索核工业的神秘、感受核科技的神奇。

据李清堂介绍，目前，中核集团与国家级科技馆合作，组织建设中国科技馆核能展区、军事博物馆核武器与核技术和平利用展厅、中国核工业科技馆、中国核电科技馆等4大展馆，年参观量超300万人次；参与全国科普日、“科普中国、绿色核能”主题宣传、国防工业科普讲解大赛等科普活动，打造“核你在一起”科普开放周、“魅力之光”杯核电知识竞赛暨中学生夏令营、“核+X”全国高校学生创意大赛、“N宇宙”科幻大赛等科普品牌，参与人数超500万人次；发布“十三五”党建规划及科普宣传规划，印发“十四五”核科普宣传专项规划进行专门部署，编印了涉核公众沟通指引。

“要推动公众沟通方式由灌输式单向宣传向互动式双向沟通转变，由单一化向系统化转变：建设国家级核科普教育基地，积极开发公众宣传设施和工业旅游项目，固化国家安全教育日、环境日、公众开放日等特色宣传品牌；将核安全宣传纳入领导干部培训和青少年教育体系，融入到电影、短片、漫画、科幻小说文艺作品创作中，让公众听得到、听得懂、听得信。”活动现场，生态环境部核与辐射安全中心副主任周启甫表示，打造核安全公众沟通专业团队，及时回应解读公众关切，强化对地方和企业加强核安全公众沟通工作的科学指导。

(责编：崔元苑、吕骞)