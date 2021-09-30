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我国渤海再获亿吨级油气大发现

2021年09月30日19:40 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）获悉，我国渤海再获大型油气发现——垦利10-2油田，经自然资源部审定，原油探明地质储量超过1亿吨，进一步夯实了我国海上油气资源储量基础。

垦利10-2油田位于渤海南部海域，距离天津市约245公里，平均水深约15.7米，发现井垦利10-2-4井共钻遇油层27米，完钻井深1520米。经测试，该油田单井日产原油可达81.55吨。

位于渤海南部海域的垦利10-2油田。受访者供图

中国海油勘探部总经理徐长贵表示，垦利10-2油田的成功发现，打破了渤海油田凹陷带浅层从未获得亿吨级岩性油田发现的局面，展示了渤海岩性油气藏勘探的广阔前景，对类似盆地的勘探具有重要的指导意义。

位于渤海南部海域的垦利10-2油田。受访者供图

徐长贵介绍，垦利10-2构造位于渤海莱州湾凹陷区，按照传统认识，地下深处的油气被不同岩性的地层所阻隔，就像“盖了很多层厚棉被”，无法向浅层运移聚集。为此，勘探人员提出新近系岩性油藏成藏新模式，逐步摸清了油气藏的富集规律和勘探方向，终于在莱州湾凹陷浅层发现大型岩性油气藏——垦利10-2油田。

“垦利10-2油田周边已有垦利10-1、垦利10-4等多个在生产油田，开发设施较为齐全，预计2025年全面见产，助力渤海油田上产4000万吨。”徐长贵说。

垦利10-2油田进行钻井作业。受访者供图

中国海油党组书记、董事长汪东进表示，渤海油田是国内海上油气增储上产的主战场。垦利10-2油田的发现，为渤海油田上产4000万吨落实了储量基础，对海上油气田稳产上产、保障国家能源安全具有重要意义。

(责编：孙红丽、高雷)

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