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财政部下达260.34亿元改善农村学生营养状况 膳食补助提高至每天5元

2021年09月30日18:12 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者王震）据财政部网站消息，近期，财政部会同教育部印发《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（以下简称《通知》），自2021年秋季学期起，农村义务教育学生膳食补助标准由每生每天4元提高至5元。

根据《通知》，国家试点地区所需资金继续由中央财政全额承担；地方试点地区所需资金由地方财政承担，中央财政在地方落实膳食补助标准后按照每生每天4元给予定额奖补。 同时，为减轻地方增支压力，中央财政提前预拨今年秋季学期地方试点地区提标所需资金，明确要求各地做好现有试点范围内营养改善计划实施工作，不再扩大试点范围。

财政部还透露，近日，中央财政已下达学生营养膳食补助提标资金30.34亿元，2021年全年共安排学生营养膳食补助资金260.34亿元，比上年增长12.9%。自2011以来，中央财政累计安排学生营养膳食补助资金达1967.34亿元。

下一步，财政部将继续按照党中央、国务院部署要求，会同教育部指导地方深入实施营养改善计划，持续改善欠发达地区农村学生营养状况，为学生健康成长营造良好环境。

(责编：王震、高雷)

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