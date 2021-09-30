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12328运行服务质量月度考评靠后省份被交通运输部约谈

2021年09月30日17:20 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者王连香）根据8月份12328交通运输服务监督热线运行服务质量考评结果，交通运输部运输服务司、法制司对月度考评排名后三位的海南、重庆、吉林进行约谈，排名靠后的浙江、山西列席约谈。

约谈指出，海南、重庆、吉林3省市交通运输主管部门要高度重视，采取精准有效措施，提升12328热线运行管理水平和服务质量

一是要在主体责任落实上狠下功夫。3省市交通运输主管部门要进一步提高政治站位，落实主体责任，充分发挥12328电话工作领导小组作用，切实加强对本行政区域内12328电话管理工作的组织领导和统筹协调。

二是要在工作力量支撑上狠下功夫。3省市要不断充实省、市级12328服务中心力量，配齐配足12328热线工作人员，完善业务处置流程和服务规范，更好发挥省级服务中心的作用。

三是要在联网运行保障上狠下功夫。3省市要切实加强系统运行维护管理，建立联网运行监督管理机制，主动监测12328系统运行情况，发现问题及时协调改进，确保系统持续稳定运行。

四是要在数据对接协调上狠下功夫。3省市要持续加强与12345热线管理部门的沟通协调，在系统数据对接上狠下功夫，确保12328系统顺畅运行、数据稳定传输。

五是要在人员素质提升上狠下功夫。3省市要继续加强12328话务人员日常管理，制定完善话务人员服务规范和操作流程，加强对话务人员的培训和考核，提高话务人员业务素质和服务能力。

约谈强调，3省市交通运输主管部门要认真贯彻落实部主要领导批示精神，进一步提高政治站位，全面落实主体责任，深刻剖析问题原因，采取切实有力措施，确保整改任务按期全面完成。

(责编：王连香、高雷)

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