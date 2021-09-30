人民网北京9月30日电 期货市场经过三十余年发展，已成为我国资本市场不可或缺的组成部分，行业规模、市场质量和功能发挥都进入了新的发展阶段。为落实“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”和“提升重要大宗商品的价格影响力，更好服务和引领实体经济发展”等相关要求，加快建设积极向上的期货行业文化生态，在中国证监会的推动和指导下，近日中国期货业协会（以下简称“中期协”）制定并发布《期货行业文化建设工作纲要》（以下简称《纲要》），旨在统一思想、凝聚共识，动员全行业积极行动起来，为期货行业立得更稳、做得更强、走得更远凝聚不竭的精神动力。

《纲要》围绕指导期货行业文化建设工作目标、发挥期货经营机构和自律组织作用，明确了行业文化建设的总体要求、主要任务和工作保障。其中，总体要求部分明确了期货行业文化建设的指导思想，详细阐述了“合规、诚信、专业、稳健、担当”的文化内涵。这5个关键词不仅要求期货文化融入整个资本市场的文化生态，更要求期货经营机构主动作为、发挥特色优势，发挥期货市场功能，切切实实为实体经济服务。

《纲要》还规划了短期和远期目标。主要任务部分分层次、分主体、分性质制定了10条具体行动方案，包括倡导践行信义义务、坚守廉洁从业底线、积极履行社会责任、提升内控合规水平、制定激励约束机制、狠抓关键核心岗位、构建专业人才队伍、加强职业道德教育、发挥先进典型作用、深入探索文化建设新举措等。工作保障部分提出了确保主要任务落实的保障和基础。

同时，中期协向行业发出《期货行业文化建设倡议书》，要求期货行业各经营机构及从业人员一是合规经营、筑牢底线，二是诚信为本、坚守信义，三是科学定价、秉持专业，四是完善内控、稳健运营，五是廉洁从业、勇于担当。让守法合规、恪守信义、追求专业、稳健运营、廉洁自律成为期货行业的鲜明标识和共同气质，成为从业人员的自觉行动，成为共同的价值追求，为构建长期、有效、绿色、高质量发展的期货市场新格局做出贡献。

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