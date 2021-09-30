人民网北京9月30日电 （记者乔雪峰）党的十八大以来，我国高度重视网络安全工作，不断加大网络安全工作力度，国家网络安全保障体系日益完善，网络安全防护能力显著提升。

“网络安全为人民，网络安全靠人民，维护网络安全是全社会共同的责任。”9月30日，中央网信办网络安全协调局局长孙蔚敏在2021年国家网络安全宣传周新闻发布会上表示，中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等十部门联合举办2021年国家网络安全宣传周，按照惯例，网安周每年9月第三周举办，统筹考虑国内疫情防控形势等因素，今年的网安周顺延调整至10月11日至17日举行，届时，将在全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团统一开展。其中，开幕式等重要活动在陕西省西安市举行。

据孙蔚敏介绍，今年的网安周继续以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，围绕庆祝中国共产党成立100周年特别是党的十八大以来网络安全工作取得的重大成就开展主题宣传活动，深入宣传网络安全领域的法律法规、政策标准、重大举措，深入开展网络安全意识、知识、技能的宣传教育引导，大力营造全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围。

孙蔚敏表示，本届网安周除开幕式、闭幕式以外，还包括网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、线上主题晚会、网络安全教育云课堂、网络安全赛事、国家网络安全“双先”表彰等重要活动。

开幕式是网安周的启动仪式，将于10月11日上午举行，邀请来自政府、科研机构、高校、社会组织、企业、媒体的近千位嘉宾出席。开幕式上，还将对首届评选产生的国家网络安全先进集体和先进个人进行表彰。

网络安全博览会将于网安周前夕在西安国际会展中心启动，展览面积约1.6万平米，共70余家单位、企业参展。现场将设置五大展区，并设立互动体验区，吸引广大群众深度参与。此外，国家网络安全宣传周官网还开设线上展厅，举行数字展会，为期一年。

网络安全技术高峰论坛将于10月11日下午举行，届时将邀请网络安全领域的院士专家，部委及地方负责同志，央企、高校、互联网企业负责人，就当前热点问题进行交流。网安周期间，还将举办多场分论坛。

网络安全教育云课堂是由网络安全学院示范高校的知名教师、互联网企业资深专家录制的网络安全精品课程，为专业学生、从业人员和社会公众开展教学培训、知识科普提供丰富资源，这些课程届时可在线上访问。

网络安全赛事方面，西安市举办“长安杯”网络安全极客挑战赛，各省（区、市）和相关部门也同步面向青少年、从业人员举办一系列知识型、技能型、普及型网络安全竞赛，面向网络安全企业举办网络安全优秀创新成果大赛。

此外，在网安周期间，还将举行校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等系列主题日活动。根据统一部署，各地区党委网信办会同有关部门组织开展本地网络安全宣传周活动，国家有关行业主管监管部门举办本行业网络安全宣传教育活动。

(责编：孙红丽、高雷)