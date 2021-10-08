人民网北京10月8日电 （记者李楠桦）今天上午，国新办举办新闻发布会，发布《中国的生物多样性保护》白皮书。国家林业和草原局副局长李春良出席发布会并指出，此次白皮书的发布，体现了多年来中国生物多样性保护的努力和成果。

发布会上，李春良从生态系统多样性、物种多样性和遗传资源多样性三个方面介绍了林草系统工作：

一是在生态系统多样性保护方面，主要是在森林、草原、湿地和荒漠四大生态系统上下功夫。

在森林生态系统重点开展了保护与修复，组织实施了大规模国土绿化、天然林资源保护、退耕还林等多项工程，天然林面积蓄积量大幅度增加，森林总碳储量的78%来自天然林，我国森林面积和森林蓄积连续30年保持了双增长，森林生态系统的服务功能持续增加。

在草原生态系统，扎实推进草原保护修复，实施了退牧还草，草原生态修复治理补助等措施。2020年全国草原综合植被盖度达到56%以上，草原质量稳中向好。

在湿地生态系统，“十三五”期间实施了湿地保护与恢复项目53个，湿地生态效益补偿补助、退耕还湿等补助项目2000余个。新增国家湿地公园201处，新增湿地面积304万亩，修复退化湿地701万亩，湿地保护率达到了50%以上。湿地生态系统持续向好，水质改善，候鸟种群数量显著回升。

在荒漠生态系统，持续开展了43年的“三北防护林”建设、21年的京津风沙源治理、15年的石漠化治理等重大工程。还采取了划建沙化土地封禁保护区，国家沙漠（石漠）公园等多种措施，我国在遏制荒漠化这一全球面临的重大生态问题上久久为功。据监测，我国沙化土地由上世纪末年均扩展3436平方公里转变为目前的年均缩减1980平方公里，创造了荒漠变绿洲、荒原变林海的人间奇迹，为全球生态治理贡献了中国方案。

二是在物种多样性保护方面，林草局从2001年开始实施全国野生动植物保护及自然保护区建设工程，将大熊猫、东北虎、金丝猴、朱鹮、苏铁等15个珍稀濒危野生动植物种类确定为重点工程。采取拯救措施，全国共建立各类自然保护地近万处，约占陆域国土面积的18%。90%的陆地生态系统类型，65%的高等植物群落和71%的国家重点保护野生动植物种类得到有效保护。旗舰物种的伞护效应显著发挥，国家重点保护物种主体稳中有升，麋鹿、普氏野马、朱鹮等野外种群从消失到恢复重建取得了全球瞩目的成效。

三是在遗传资源多样性保护方面，主要开展了三项工作来推进野生植物遗传资源的保护。一是开展植物园体系建设，已建成162个植物园，收集保存了野生植物两万多种，已基本完成苏铁、棕榈和原产我国的重点兰科、木兰科植物等珍稀野生植物的种质资源保存。二是开展林木种质资源库建设，建设国家林木种质资源原地、异地保存库161处，建成国家林草种质资源设施保存库山东分库和新疆分库，保存各类林木种质资源10万余份。三是开展草种资源库建设，建设完成草品种中心库一处，国家草种质资源资源圃11处，保存以牧草为主的草种质资源6万多份。

在野生动物遗传资源保护方面，构建和完善野生动物救护繁育机构和种质基因库。支持建设国家濒危野生动植物基因保护中心、猫科动物研究中心、亚洲象保护研究中心等，收集保存了我国珍稀濒危野生动物遗传材料和基因，共计超过800个物种22万份全基因组的DNA样本。

“多年来，林草生物多样性保护取得了显著成效。我们将继续努力，从自然生态系统保护、濒危物种拯救繁育和遗传资源收集保存三个方面持续做好工作，为全国乃至全球生物多样性保护作出新的贡献。”李春良说。

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