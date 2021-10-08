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2020年度北京市科学技术奖获奖名单发布

2021年10月08日12:38 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者王震）日前，北京市人民政府发布关于2020年度北京市科学技术奖励的决定，对为科学技术进步、科技创新中心建设、首都经济社会发展作出突出贡献的科技人员和组织给予奖励。

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会发布的获奖名单显示，邵峰院士获北京市突出贡献中关村奖；翟荟、杨洋等7人获北京市杰出青年中关村奖；安德里亚·卡罗·费拉里等6人获北京市国际合作中关村奖。8项成果获北京市自然科学奖一等奖，27项成果获北京市自然科学奖二等奖；5项成果获北京市技术发明奖一等奖，6项成果获北京市技术发明奖二等奖；35项成果获北京市科学技术进步奖一等奖，69项成果获北京市科学技术进步奖二等奖。

2020年度北京市科学技术奖获奖名单

突出贡献中关村奖

杰出青年中关村奖

国际合作中关村奖

自然科学奖一等奖

自然科学奖二等奖

技术发明奖一等奖

技术发明奖二等奖

科学技术进步奖一等奖

科学技术进步奖二等奖

(责编：王震、章斐然)

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