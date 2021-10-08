人民网北京10月8日电 （记者王震）据财政部网站消息，日前，财政部、科技部联合印发《关于中央财政科技计划（专项、基金等）经费管理新旧政策衔接有关事项的通知》（以下简称《通知》）。财政部、科技部等部门正在修订或制定中央财政科技计划（专项、基金等）经费管理办法及配套实施细则。

根据《通知》，新旧政策按照项目组织实施阶段，实行分类衔接。已填写申报书的项目，申报书不再调整，据此开展项目评审，后续在任务书签订阶段结合申报单位意见对间接费用等进行调整；尚未填写申报书的项目，原则上按新政策编报预算，填写申报书。已启动的项目评审，可沿用原有方式组织开展；尚未启动的项目评审，应按新政策在项目评审的同时开展预算评审。

关于尚在执行期内的在研项目，《通知》指出，项目（课题）承担单位应统筹考虑本单位实际情况，并与科研人员充分协商后，确定是否执行间接费用等方面的新政策。涉及按原政策规定需项目管理部门（单位）同意的事项，履行相关程序后执行。

《通知》明确，自《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》发布之日起，已按规定留给单位使用的中央财政科技计划（专项、基金等）项目结余资金，不再执行两年收回政策，由承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出。对于正在开展项目综合绩效评价、尚未下达验收结论的项目，结余资金处理按新政策执行。

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