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商务部：今年1至8月我国服务贸易逆差下降66.7%

2021年10月08日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，今年1至8月，我国服务贸易保持良好增长态势，服务出口增幅大于进口27.1个百分点，带动服务贸易逆差下降66.7%。

商务部服贸司负责人介绍，今年1至8月，我国服务进出口总额32716.6亿元（人民币，下同），同比增长9.4%；其中服务出口15499.9亿元，增长25.3%；进口17216.6亿元，下降1.8%。

“其中，知识密集型服务进出口14754.2亿元，增长12%，占服务进出口总额的比重达到45.1%，提升1个百分点。”该负责人表示，今年1至8月，知识密集型服务出口8038.2亿元，增长16%，占服务出口总额的51.9%；出口增长较快的领域是个人文化和娱乐服务，知识产权使用费，电信计算机和信息服务，分别增长34.3%、23.8%、20.6%。知识密集型服务进口6716亿元，增长7.5%，占服务进口总额的39%；进口增长较快的领域是知识产权使用费，电信计算机和信息服务，分别增长14.5%和14.3%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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