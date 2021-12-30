人民网北京12月30日电 （记者乔雪峰）1909年，京张铁路建成；2019年，京张高铁通车。从自主设计修建零的突破到世界最先进水平，从时速35公里到350公里，京张线见证了中国铁路的发展，也见证了中国综合国力的飞跃。

记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称北京局集团公司）获悉，相关负责人表示，自2019年12月30日至2021年12月30日，京张高铁（含崇礼铁路、延庆线）12个车站，共发送旅客1380余万人，日均1.9万人。累计开行列车近4万对，最初图定列车每日36对，现在每日65对。

北京局集团公司相关负责人表示，作为我国《中长期铁路网规划》高速铁路网京兰通道的重要组成部分，京张高铁线路向西与张家口至呼和浩特、张家口至大同两条高速铁路相连，向东与北京枢纽连通，形成内蒙古东部、山西和河北北部地区快速进京客运通道。

该负责人表示，京张铁路将京津冀经济圈和晋冀蒙经济圈有效连通，让沿线地区共享人才流、技术流、资金流、信息流快速有序流动，促进区域传统产业的转型升级，激发了沿线城市的发展潜力，带动了沿线区域旅游业快速发展，为中国高铁事业高质量发展积累了成功经验。

京张高铁、崇礼铁路、延庆线将北京、张家口两地的冬奥赛区紧密相连，是北京冬奥会的重要交通保障设施。“旅客从北京乘坐高速列车，可在半小时内通达延庆赛区、在1小时内通达崇礼赛区。”该负责人表示，京张高铁车站与各赛区的公共交通无缝衔接，设置无障碍通道，建有中英文客服、售检票和动态引导系统，开办雪具随车托运、同步到达业务，奥运期间将开设专用通道，保证赛事人员便捷通行。

此外，更好地保障冬奥服务，在太子城站夹层候车厅建设运动员服务中心，整体空间呈“1+4+1”的布局结构，设计综合服务区、运动员候车区、媒体记者候车区、政要候车区、商务候车区五大服务功能区域。

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